كندة علوش تكشف عن الشىء الإيجابي فى أزمة القضية الفلسطينية

تحرص الفنانة السورية كندة علوش منذ اندلاع أزمة فلسطين الأخيرة على مشاركة جمهورها بآرائها حول الأزمة.



وأعربت مؤكدة كندة علوش عن سعادتها باهتمام الجيل الجديد بالقضية الفلسطينية وحرصهم على الدفاع عن القدس الشريف.



وكتبت كندة على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة X :الأمر الايجابي الوحيد وسط هذا الألم والإحساس بالعجز والظلم أن السوشال ميديا حولنا تتمحور حول غزة وفلسطين وأغلب الناس تريد أن تنشر وتشارك وتحكي عن القضية.



وتابعت: أن الأجيال الجديدة أدركت وبسرعة حجم وعظمة هذه القضية وباتت تدافع عنها بإخلاص أن #فلسطين عادت الخبر الأول والهم والوجع الأول.





رسالة غاضبة لكندة علوش بعد حادث مستشفى المعمداني

وجهت كندة علوش رسالة غاضبة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني.

وكتبت كندة علوش عبر حسابه بموقع انستجرام : القانون الدولي يمنع قصف المستشفيات.. الله يشل إيديكم قصف #مستشفى_المعمداني جريمة تفوق كل ما سبقها من جرائم.. مئات الشهداء معظمهم من الأطفال أين العالم المتواطئ من هذه الجريمة البشعة.. كيف سيبرر الذين يقفوا على الضفة الأخرى من الإنسانية هذه البشاعة.. يارب ارحم شهداء غزة..

كندة علوش لأطفال غزة

كتبت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بتطبيق إنستجرام: "ليت الأطفال لا يموتون؛ ليتهم يُرفعون إلى السماء مؤقتاً ريثما تنتهي الحرب ثم يعودون إلى بيوتهم آمنين !

وأضافت :" وحين يسألهم الأهل محتارين: أين كنتم ؟ يقولون فرحين :"كنا نلعب مع النجوم '.