الإسماعيلي يطالب بإيقاف حكام مواجهة فاركو.. وتعيين حكام دوليين للمباريات المقبلة

طالب النادي الإسماعيلي بإيقاف حكام مباراة فاركو التي أقيمت مساء الأحد والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.



وأصدر الاسماعيلي بيانًا رسميًا جاء نصه "السيد الأستاذ / جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السيد النائب / أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.



السيد الأستاذ / عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة

السيد / فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم



تحية طيبة وبعد،،،

يسعدني ومجلس إدارة النادي الإسماعيلي الرياضي أن نبعث لسيادتكم بأرق التحيات مع خالص تمنياتنا لسيادتكم بدوام التوفيق.. في إطار حرصكم جميعًا كمسئولين عن منظومة الكرة المصرية بتطوير ورفع شأن قيمة الدوري المصري ومن خلال حرص النادي الإسماعيلي على مشاركتكم بنفس النهج فإننا نضع بين ايدكم ما حدث من ظلم بين وواضح أثر بالسلب على نتيجة مباراة النادي الإسماعيلي ونادي فاركو والتي أقيمت مساء يوم الأحد الموافق 22/10/2023 بملعب الإسماعيلية في إطار مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام قد شهدت تدني في أداء طاقم التحكيم ووقوع أخطاء تحكيمية فاضحة لا تليق بقيمة ومكانة النادي الإسماعيلي من الحكم "نادر قمر الدولة" وطاقم حكام الفيديو مما أثر على نتيجة المباراة.



وفند بيان الإسماعيلي الحالات التحكيمية كالتالي:-



أولًا: عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للنادي الاسماعيلي خلال الشوط الأول نتيجة لمسة يد على لاعب نادي فاركو بالرغم من قرب الحكم من اللعبة وتحت نظره بشهادة ورؤية جميع الخبراء في الاستوديوهات التحليلية إلا أن حكم الساحة لم يحتسبها ولم يتم استدعائه من حكام الفيديو.



ثانيًا: لم يقم حكم الساحة بطرد اللاعب / عبد الله بكري – مدافع نادي فاركو نتيجة عرقلة اللاعب / ياو أنور على الرغم من قيام حكم الفيديو "محمود ناجي" وهو من حكام النخبة الإفريقية باستدعائه مما لوحظ أن هناك تعنت من حكم المباراة في عدم طرد اللاعب في ظلم فج للنادي الإسماعيلي يراه القاسي والداني مما أفقد النادي ثلاث نقاط غالية وبدء مسلسل نزيف النقاط مما يؤثر على مسيرته بالدوري العام.



وشدد الاسماعيلي في بيانه أن مثل هذه الأفعال التي تصدر من الحكام أصبحت تثير غضب واستياء جماهير النادي الإسماعيلي وأن النادي إذ يحمل رابطة الأندية والإتحاد المصري لكرة القدم أن نتيجة هذه الاستفزازات لجماهير النادي سوف تؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه.



وطلب الاسماعيلي خلال بيانه: -

1- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص لحماية حقوق النادي الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة وتحقيق العدالة المطلوبة للمنظومة الكروية.

2- إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة وحكام الفيديو، واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تضمن منع تكرار مثل تلك الأخطاء الفجة وعدم مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة أي من مباريات النادي الإسماعيلي في المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع مع إيقاف حكم الساحة وحكام الفار عن التحكيم.

3- تعيين حكام دوليين على أعلى مستوى سواء داخل الإسماعيلية أو خارجها أسوة بالأندية الكبيرة بالدوري العام.