عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يطالب بإيقاف حكام مواجهة فاركو.. وتعيين حكام دوليين للمباريات المقبلة

صدى البلد

 

طالب النادي الإسماعيلي بإيقاف حكام مباراة فاركو التي أقيمت مساء الأحد والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.


وأصدر الاسماعيلي بيانًا رسميًا جاء نصه "السيد الأستاذ / جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السيد النائب / أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.


السيد الأستاذ / عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة
السيد / فيتور بيريرا  رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم


تحية طيبة وبعد،،،
يسعدني ومجلس إدارة النادي الإسماعيلي الرياضي أن نبعث لسيادتكم بأرق التحيات مع خالص تمنياتنا لسيادتكم بدوام التوفيق.. في إطار حرصكم جميعًا كمسئولين عن منظومة الكرة المصرية بتطوير ورفع شأن قيمة الدوري المصري ومن خلال حرص النادي الإسماعيلي على مشاركتكم بنفس النهج فإننا نضع بين ايدكم ما حدث من ظلم بين وواضح أثر بالسلب على نتيجة مباراة النادي الإسماعيلي ونادي فاركو والتي أقيمت مساء يوم الأحد الموافق 22/10/2023 بملعب الإسماعيلية في إطار مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام قد شهدت تدني في أداء طاقم التحكيم ووقوع أخطاء تحكيمية فاضحة لا تليق بقيمة ومكانة النادي الإسماعيلي من الحكم "نادر قمر الدولة" وطاقم حكام الفيديو مما أثر على نتيجة المباراة.


وفند بيان الإسماعيلي الحالات التحكيمية كالتالي:-


أولًا: عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للنادي الاسماعيلي خلال الشوط الأول نتيجة لمسة يد على لاعب نادي فاركو بالرغم من قرب الحكم من اللعبة وتحت نظره بشهادة ورؤية جميع الخبراء في الاستوديوهات التحليلية إلا أن حكم الساحة لم يحتسبها ولم يتم استدعائه من حكام الفيديو.


ثانيًا: لم يقم حكم الساحة بطرد اللاعب / عبد الله بكري – مدافع نادي فاركو نتيجة عرقلة اللاعب / ياو أنور على الرغم من قيام حكم الفيديو "محمود ناجي" وهو من حكام النخبة الإفريقية باستدعائه مما لوحظ أن هناك تعنت من حكم المباراة في عدم طرد اللاعب في ظلم فج للنادي الإسماعيلي يراه القاسي والداني مما أفقد النادي ثلاث نقاط غالية وبدء مسلسل نزيف النقاط مما يؤثر على مسيرته بالدوري العام.


وشدد الاسماعيلي في بيانه أن مثل هذه الأفعال التي تصدر من الحكام أصبحت تثير غضب واستياء جماهير النادي الإسماعيلي وأن النادي إذ يحمل رابطة الأندية والإتحاد المصري لكرة القدم أن نتيجة هذه الاستفزازات لجماهير النادي سوف تؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه.


وطلب الاسماعيلي خلال بيانه: -
1- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص لحماية حقوق النادي الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة وتحقيق العدالة المطلوبة للمنظومة الكروية.
2- إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة وحكام الفيديو، واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تضمن منع تكرار مثل تلك الأخطاء الفجة وعدم مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة أي من مباريات النادي الإسماعيلي في المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع مع إيقاف حكم الساحة وحكام الفار عن التحكيم.
3- تعيين حكام دوليين على أعلى مستوى سواء داخل الإسماعيلية أو خارجها أسوة بالأندية الكبيرة بالدوري العام.

 

إدارة النادي الإسماعيلى أحمد دياب اتحاد المصري لكرة القدم الاسماعيلي الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

وفاة إعلامية شهيرة بعد تعرضها لحادث سير أليم

شظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ| ماذا حدث على الحدود المصرية؟.. والمتحدث العسكري يكشف التفاصيل

إثارة في الأهلي| قصة "خناقة" مروان عطية.. و"تمرد" نجم الأحمر.. و"ورطة" كولر أمام سيمبا

مصر ستظل كابوس لن تستيقظوا منه .. أنغام تتلقى رسالة تهديد على هاتفها من قوات الاحتلال الإسرائيلي

صوروا نفسكو فيديو| الكشف عن شبكة "فخ المراهقات" الدولية.. وهذه كواليس استدراجهن وابتزازهن

السيسي "مشّى كلمته".. قراءة في رسائل الرئيس الخفية بعد العدوان على غزة

جارٍ التحقيق.. المتحدث العسكرى: إصابات طفيفة لعناصر برج مراقبة بشظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ

ترشيحاتنا

أسامة الغزالي حرب: إسرائيل خلقت حماس واليهود ينظرون لمصر باحترام

يثير الرعب واللغط.. العثور على مخلوق بحري غريب| صور

مواصفات رولز رويس بوت تيل التي يمتلكها اللاعب ماورو إيكاردي

هل الاستعاذة تبطل الصلاة ؟.. بـ 4 صيغ تحصن بها من الشيطان

وقوع 28 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الكويت في رفح|شاهد

بعد محادثات مع مصر.. بيان عاجل من الصين بشأن الأوضاع في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها العنب ..أطعمة تمنع انسداد الشرايين والجلطات

علامات بالفم قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري

علامات بالقدم مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة| احذر

أشهرها بقع بيضاء على اللسان.. أعراض نقص الحديدعند الحامل

فيديو

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

لماذا يمنعه الاحـتـ.لال.. كل المساعدات إلى غـ،،ـزة مسموح بها إلا شيء واحد.. ما هو؟

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ