وزير الرياضة: مصر تقود العالم في الإسكواش والكاراتيه

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، وطني مخلص، خاصة وأنه لديه حرص شديد على اللعبة في مصر ونجاحها على مستوى العالم، فضلًا عن أن دخوله الاتحاد الدولي شيء يدعو للفخر.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن دخول الاسكواش إلى الأولمبياد، لم يحصل على حقه الطبيعي، خاصة وأنه عبارة عن حلم سنوات طويلة تحقق.

وواصل تصريحاته، بأن مصر تقود العالم في الاسكواش والكاراتيه، وهو ما دفع الوزارة لوضعه في المشروع القومي للموهبة والناشئين، رغم كونها لعبة اقتصادية في المقام الأول، مؤكدًا أن الهدف هو مواصلة إنتاج الأبطال والنجوم لحين الوصول إلى أولمبياد 2028.

وشدد وزير الرياضة، على أن مصر تستهدف الميداليات في لعبتي الاسكواش والكاراتيه في الأولمبياد التي ستقام بلوس أنجلوس عام 2028.

https://www.youtube.com/watch?v=PY3BsrTHbM8