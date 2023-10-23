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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم درويش: نحاول منذ سنوات طويلة دخول لعبة الإسكواش إلى الأولمبياد

صدى البلد

قال كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، إن ملف دخول اللعبة ضمن الأولمبياد كان صعبًا للغاية لعدة أسباب منها السياسية، وأخرى لعدم منافسة دول بعينها في اللعبة.

 

وأضاف درويش، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الفترة الماضية، شهدت تطورًا كبيرًا، لتدخل الأولمبياد، على أن تكون بدايتها من أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

 

وأشار إلى أن دخول الاسكواش الأولمبياد حلم لمجتمع اللعبة، وكذلك لجمهورها من الشعب المصري، إلا أن ضمان ميدالية في الأولمبياد من الصعب توقعه، خاصة وأن المنافسة فيه صعبة للغاية على الرغم من تفوق مصر في اللعبة.

 

واختتم تصريحاته، بأن اللعبة في مصر تحتاج إلى الكثير لضمان ميدالية أولمبية، على الرغم من اهتمام مصر كونها أكبر دولة تقام فيها بطولات دولية على مستوى العالم، مشددًا أن الإعداد للأولمبياد يختلف تمامًا عن الإعداد لأي بطولة في العالم.

https://www.youtube.com/watch?v=hAN9IIFPBFA

الاتحاد الدولي للإسكواش الاسكواش الاعلامي هاني حتحوت الشعب المصري أولمبياد لوس أنجلوس أولمبياد لوس أنجلوس 2028

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