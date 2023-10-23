رئيس الزمالك يكشف موقف مجلس الادارة من تجديد تعاقد أحمد فتوح

قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أنه يعمل على اختيار متحدث رسمي باسم مجلس إدارة النادي، من بين أكثر من مرشح، وسيكون من الوسط الإعلامي، وزملكاويا.

وأكد لبيب في تصريحات تلفزيونية، أنه سيعمل على زيادة شعبية نادي الزمالك، لافتا إلى أن شعبية القلعة البيضاء طاغية وجارفة: عندي استعداد أكمل أي ستاد بجماهير الزمالك حتى لو يسع 100 ألف.

وشدد على أن أكبر ناديين في مصر وأفريقيا، هما الأهلي والزمالك، وسيجرى العمل على الحفاظ على العلاقات الجيدة بين القطبين، موضحا أنه سيكون هناك بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، يحافظ كل طرف على ناديه دون التعرض للآخر.

من ناحية أخرى، قال رئيس نادي الزمالك، إن أحمد فتوح لاعب زملكاوي وعقده مستمر مع النادي، مضيفا: أدونا فرصة نتكلم مع اللاعب والمدرب.

وأشار حسين لبيب، إلى أنه يجب أن يكون الانتماء لنادي الزمالك وليس لشخص، ومن فاز في الانتخابات مجلس إدارة الزمالك، وليس مجلس حسين لبيب، الذي جاء بالصدفة.