سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: نقاتل لحماية العالم كله وسوف ننتصر

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس، تريد حكم الإسلام وقتل جميع اليهود والمسيحيين.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها منظمة "المسيحيون المتحدون من أجل إسرائيل" في ولاية تكساس الأمريكية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأكد أردان على ضرورة تدمير حركة حماس والدخول إلى قطاع غزة من أجل مستقبل إسرائيل كدولة آمنة ومزدهرة"، مشددا: إنها ليست الحرب التي أردناها - لكنها حرب سننتصر فيها."

ووفقا له فإن "إيديولوجية حماس هي حكم الإسلام على كامل الأرض".

وتابع "لن يتوقفوا حتى يقتلوا جميع "الكفار" - أي اليهود والمسيحيين. إن إسرائيل تقاتل اليوم ليس فقط لحماية نفسها، بل لحماية العالم الحر".