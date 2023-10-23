عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا .. قافلة طبية تنموية لقرية أبو سيدهم بسمالوط

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

انطلقت من جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، قافلة تنموية جديدة نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، استهدفت أهالي قرية أبو سيدهم بمركز سمالوط التابعة لمحافظة المنيا، في ضوء مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وتوفير العناية اللازمة للمرضى وتشخيص الأمراض وتقديم العلاجات المناسبة، من خلال الفرق الطبية من أساتذة كلية الطب والمستشفيات الجامعية باعتبارها جزءًا هامًا من جهود الدولة في تحسين الرعاية الصحية والوصول إلى الخدمات الطبية في المناطق النائية أو المحرومة.

جامعة المنيا تفوز بالمركز الأول في مجال الفنون التشكيلية

تطعيم 300 ألف طالب ضد الالتهاب السحائي بمدارس المنيا

وأكد د. عصام فرحات على أن خطة الجامعة لهذا العام تتضمن تنفيذ ما يزيد عن 30 قافلة تنموية مجانية متنقلة بمختلف القري، مشيراً بأن الفريق الطبي للقافلة قام بتوقيع الكشف على 460 مواطن من أهالي القرية في تخصصات: "الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، القلب، الصدر، الروماتيزم والتأهيل"وتم صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة. 


كما قام فريق كلية التمريض بتوعية السيدات عن التعامل مع نزلات البرد للأطفال، والرعاية على المدى الطويل لمرضى الأمراض المزمنة، كما تم شرح كيفية القيام بالإسعافات الأولية لحالات الطوارئ المختلفة.

وفي إطار مواصلة جامعة المنيا تنفيذ حملتها لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية والتي تؤدي الى تلويث البيئة وانسداد في الترع والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، عقد أعضاء القافلة العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية وتوزيع منشورات التوعية، وتعليق البوسترات؛ لتعريف الأهالي وتشجيعهم على الحفاظ على مكتسبات مشروع حياة كريمة وعدم إلقاء المخلفات بالترع، وما له من مردود إيجابي على الصحة العامة وتحسين البيئة.

 

أساتذة كلية الطب الجامعية الرعاية الصحية المبادرة الرئاسية حياة كريمة خدمة المجتمع وتنمية البيئة طاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أعنف الغارات على القطاع.. الاحتلال يقصف مسجدين ويقتل العشرات في غزة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

كوريا الشمالية: سياسات واشنطن تضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة

نزول 20 جنيها كاملة| مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

الإعلام العبري: خلافات شديدة وأزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي

الله يرحمه ناشر تويتة| تغريدة لـ وائل الإبراشي على X تثير الدهشة.. ما محتواها؟

موضوعات متعلقة

المنيا تطلق مبادرة أنتِ قادرة لتمكين المرأة اقتصاديا

ترشيحاتنا

متتكلّمش في الموضوع دا| قرار من الخطيب بشأن رحيل نجم الأهلي للوكرة القطري

ممثل الاتحاد الأوروبي: نضغط لضمان حماية المدنيين في غزة

وطّي صوتِك| ابنة الصيدلي تكشف مفاجأة صادمة في قضية عنتيل مدينة نصر

بوريل يطالب بمنع امتداد التصعيد في غزة إلى لبنان والبلدان المجاورة

العوضي وأنغام ولطيفة ..النجوم يلقنون أفيخاي ادرعي درسا قاسيا

الاحتلال الإسرائيلي يفرض الإغلاق الكامل على عدة مدن بالضفة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي شلبي تثير الجدل بفستان غريب.. شاهد

بقرة غريبة بأرجل إضافية تنمو من رقبتها.. شاهد

سلمولي على الظروف.. حفل زفاف وسط الأنقاض والرصاص بغزة يشعل السوشيال ميديا

شبه بناتها.. والدة هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

عذر قوي .. رئيس تحريرالشرق يكشف سبب مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ