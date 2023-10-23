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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استخراج 1000 بطاقة رقم قومي بقرى ومراكز 6 مدن في مطروح

أنشطة المجلس القومى
أنشطة المجلس القومى للمرأة بمطروح

أعلنت الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظ أنه تم استخراج بطاقات  الرقم قومى لعدد 1000 سيدة وطالبة بقرى ومراكز  ( مرسي مطروح ـ الضبعة ــ الحمام ــ سيوه ـ النجيلة ـ برانى)  .

 


 جاء ذلك خلال مناقشة  تقرير إنجازات فرع المجلس القومي للمرأة  خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2023، حيث تم مناقشة جهود المجلس في عدد من القضايا الهامة للمرأة ففى مجال بطاقات الرقم القومى وسواقط القيد.

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وفى  مجال حملات طرق الأبواب أوضحت مقررة المجلس القومى للمرأة أنه تم تنفيذ حمله طرق الأبواب بعنوان بلدى أمانة بجميع مراكز المحافظة خلال شهر أغسطس وسبتمبر واكتوبر 2023 حيث استهدفت الحملة عدد 155000 مستهدف وتم التعرف على مشاكل السيدات وتوعيتهم بأهداف الحملة وضرورة الوقوف بجانب البلد لتجنب الشائعات وشرح دور المشروعات القومية لتطوير التعليم والصحة وبناء المدن الجديدة وبرامج حياة كريمة.

 

وفى المجال الاجتماعى تم عقد عدد 74 ندوة توعية عن أهمية التوثيق وخطورة الزواج المبكر  وتوعية عن الازمة الاقتصادية العالمية واهمية الاستقرار السياسي والاقتصادى والجرائم الإلكترونية.

 

واستطردت أنه وفى المجال الصحى تم عقد 87 ندوة تثقيفية وتوعوية موسعة منها  المشاركة فى حملة 100 مليون صحة من مديرية الشؤن الصحية وتم عقد 12 ندوة لتوعية السيدات بضرورة الكشف والمشاركة فى الحملة و عدد 36 ندوة توعية عن تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية وصحة الأم والطفل وأهمية التطعيمات وعدد 12 ندوة توعية عن ضرورة متابعة الحمل للحفاظ على صحة الأم بالإضافة إلى  عقد 3 دورات تدريبية على الإسعافات الأولية.

 

وأشاد   اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود المجلس القومى للمرأة بمطروح في الاهتمام  بقضايا المرأة المطروحية والوصول إليها بمختلف القرى والنجوع النائية بالصحراء، مع التأكيد على تقديم كافة الدعم اللازم لتيسير الأعمال فى ضوء اهتمام الدولة بتمكين المرأة  وتشجيعها على المشاركة البناءة فى مختلف المجالات وفق ضوابط وأهداف التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة فى رؤيتها 2030.

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