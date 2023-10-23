بيان عاجل من تركيا بشأن انضمامها لـ الاتحاد الأوروبي

قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، اليوم الإثنين، إن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيحددون في منتصف ديسمبر "خارطة طريق" بشأن عضوية تركيا.

وحسب قناة “تي جي آر تي” التركية، قال بولات، إن "الاتحاد الأوروبي سيفتح ملفًا حول تركيا بتقرير حول التوسع في 8 نوفمبر.. والأخبار الجيدة أنه في منتصف ديسمبر ستحدد الدول الأعضاء خارطة طريق لتركيا على مستوى القادة”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق إن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” سيصبح ممكنا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من اليوم، قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طلب السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى البرلمان للتصديق عليه.

وتقدمت السويد وجارتها الشمالية فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو 2022، بعد بدء الصراع في أوكرانيا.

وفي حين أصبحت فنلندا عضوا كامل العضوية في الكتلة في أبريل، فإن انضمام السويد لم يتم التصديق عليه بعد من قبل المجر وتركيا.