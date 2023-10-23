الأونروا: مخزون المياه لدينا نفد .. والكهرباء منقطعة منذ 12 يوما في غزة

أعلنت وكالة الأونروا التابعة لـ الأمم المتحدة، اليوم الأثنين، أن مخزون المياه لدي الوكالة في قطاع غزة نفد والكهرباء منقطعة على مدار الأيام الـ 12 الأخيرة.

وأشارت الأونروا في بيان لها، إلى أن الوضع في قطاع غزة هو مأساة إنسانية حقيقية.

وأعلنت وكالة جوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في وقت سابق، أن 29 من موظفيها لقوا حتفهم في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وقالت وكالة الأونروا، في بيان لها إن "الوضع فظيع في غزة والإمدادات الإنسانية محدودة جدا، والغذاء ومياه الشرب أصبحا نادرين، والقطاع بحاجة إلى خط إمداد مستدام من المساعدات لتجنب وقوع كارثة به".

وشددت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على ضرورة السماح الفوري بتزويد غزة بالوقود وإلا فإن الوضع سيسوء، مشيرة إلى أن الوقود المخصص للمساعدات الإنسانية في غزة سينفد في 3 أيام.