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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رحمة زين توبخ مراسلة سي إن إن.. ماذا قالت| فيديوجراف

الناشطة المصرية رحمة
الناشطة المصرية رحمة زين

رحمة زين .. خلال الأيام الماضية شغلت الفتاة المصرية رحمة زين العالم أجمع بعدما وقفت صادحة دفاعاً عن غزة بوجه مراسلة  سي إن إن  الشهيرة كلاريسا وورد، عند الجانب المصري من معبر رفح.

تصرف غريب لمراسلة CNN ورد قاسٍ من رحمة زين .. ماذا حدث؟

 

وفي جديدها، شنت الناشطة المصرية رحمة زين  انتقادات عنيفة على إسرائيل. قالت في لقاء مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان مساء أمس الأربعاء، إن "الولايات المتحدة الأميركية منحت إسرائيل الإذن بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

طفلة مدللة

كما وصفت رحمة زين إسرائيل بأنها "الطفلة المدللة التي لا يمكن أن يرفض لها طلب، حتى أضحت مصابة باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع"، وفق تعبيرها.

 

ولمتابعة المزيد حول أخبار الناشطة المصرية رحمة زين .. تابع الفيديو جراف التالي:

رحمة زين مراسلة سي ان ان كلاريسا وورد معبر رفح الناشطة المصرية

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