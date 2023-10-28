رحمة زين توبخ مراسلة سي إن إن.. ماذا قالت| فيديوجراف

رحمة زين .. خلال الأيام الماضية شغلت الفتاة المصرية رحمة زين العالم أجمع بعدما وقفت صادحة دفاعاً عن غزة بوجه مراسلة سي إن إن الشهيرة كلاريسا وورد، عند الجانب المصري من معبر رفح.

وفي جديدها، شنت الناشطة المصرية رحمة زين انتقادات عنيفة على إسرائيل. قالت في لقاء مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان مساء أمس الأربعاء، إن "الولايات المتحدة الأميركية منحت إسرائيل الإذن بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

طفلة مدللة

كما وصفت رحمة زين إسرائيل بأنها "الطفلة المدللة التي لا يمكن أن يرفض لها طلب، حتى أضحت مصابة باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع"، وفق تعبيرها.

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