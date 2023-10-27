كفاية كده.. عمرو الدردير يطالب برحيل أوسوريو عن الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، فوزًا مستحقًا على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.



وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك: "الزمالك اضاع حتي التعادل .. اسوريو كفاية كده قوي، الزمالك بلا هجوم وبلا دفاع".

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 7 محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركز الرابع.