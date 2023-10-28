عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تطورات صادمة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

هانى الناظر وجمال
هانى الناظر وجمال شعبان

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا أخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية وعميد معهد البحث العلمي سابقا.

وأوضح من خلال منشور له عبر حسابة الرسمي لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الدكتور هاتي الناظر حالته حرجة جدا ودخل العناية المركزة ومحتاج دعواتكم والله علي كل شيء قدير يا رب شفاءك. 
 

ومن جانبه كشف أمس محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أحدث التطورات الصحية لحالة والده.
 

نشر محمد الناظر مقطع فيديو قائلا: “أن  الدكتور هاني الناظر مصاب بنوع من أنواع سرطان الدم العنيف جدا و الذي يحتاج إلي جرعات كيماوي شديدة أدت إلي بعض المضاعفات وهي نزول معدل كرات الدم الحمراء و البيضاء عن المعدل الطبيعي”.

تابع محمد الناظر: “نتيجة شدة علاج الكيماوي يعاني هاني الناظر خلال هذه الفترة من الهزل و التعب ويحصل على البعض الجرعات من خلال حقن في العمود الفقري حتى يصل العلاج إلي الجهاز العصبي”.

 

وأضاف: "يأخذ علاج لمدة 5 أيام  يكرر كل 21 يوم، وأن الزيارة ممنوعة عن الدكتور هاني الناظر."

أستاذ الأمراض الجلدية استشاري الامراض الجلدية الأمراض الجلدية الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور هاني الناظر هاني الناظر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

دعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة.. اللهم انصرهم وسدد رميهم ودمر أعداءهم

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

الغريبة بيطلبوا يروح المنتخب| منشور مثير من نجم الأهلي السابق يخص شيكابالا

موضوعات متعلقة

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يروي لأول مرة تفاصيل مذبحة رفح وموقف المشير طنطاوي

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف لأول مرة.. لماذا قرر الفريق شفيق البقاء بالإمارات عقب فوز مرسي؟

هاني الناظر يكشف الحل الأمثل لعلاج الأرتكاريا..فيديو

هاني الناظر لمرضى الإكزيما : استخدموا هذا النوع من الصابون

حل سحري للقضاء على قشرة الشعر.. هاني الناظر يكشف التفاصيل

لازم استشارة طبيب.. هاني الناظر يحذر من 3 أدوية قبل تناولها| فيديو

كم يوما استغرقت الهجرة النبوية الشريفة؟ معلومات لا يعرفها كثير

خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته يترددان على أقسام الشرطة.. محضر آيتن عامر ضد طليقها يحدث ضجة

ترشيحاتنا

رئيس شركة العاصمة الإدارية: نتكفل برعاية طلاب مبادرة 100 حلم للمستقبل

عمرو أديب: استهداف مستشفى الشفاء في غزة سيكون أكبر مذبحة بالعالم

حماس: فشل هجوم إسرائيل البري على غزة عبر 3 محاور

البحوث الفلكية تفتح أبوابها للجمهور لرصد خسوف القمر والأخير هذا العام

أول لقطات تبث من غزة بعد انقطاع الإنترنت والاتصالات | فيديو

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

24 فائدة لتناول البرغل| تعرف عليها

صمت الوجع مسموع.. مقطع فيديو مؤثر لأم تحتضن طفلها أبكى رواد السوشيال

تطورات جديدة| نجل الدكتور هاني الناظر يصدم محبيه ويطلب الدعاء

طريقة عمل الدجاج الكرسبى

فيديو

شيرين رضا : لهذا السبب أري الزواج منظومة فاشلة | فيديو

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ