تطورات صادمة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا أخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية وعميد معهد البحث العلمي سابقا.

وأوضح من خلال منشور له عبر حسابة الرسمي لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الدكتور هاتي الناظر حالته حرجة جدا ودخل العناية المركزة ومحتاج دعواتكم والله علي كل شيء قدير يا رب شفاءك.



ومن جانبه كشف أمس محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أحدث التطورات الصحية لحالة والده.



نشر محمد الناظر مقطع فيديو قائلا: “أن الدكتور هاني الناظر مصاب بنوع من أنواع سرطان الدم العنيف جدا و الذي يحتاج إلي جرعات كيماوي شديدة أدت إلي بعض المضاعفات وهي نزول معدل كرات الدم الحمراء و البيضاء عن المعدل الطبيعي”.

تابع محمد الناظر: “نتيجة شدة علاج الكيماوي يعاني هاني الناظر خلال هذه الفترة من الهزل و التعب ويحصل على البعض الجرعات من خلال حقن في العمود الفقري حتى يصل العلاج إلي الجهاز العصبي”.





وأضاف: "يأخذ علاج لمدة 5 أيام يكرر كل 21 يوم، وأن الزيارة ممنوعة عن الدكتور هاني الناظر."