عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب العدل يطالب بإنقاذ سكان القطاع من جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني

حزب العدل
حزب العدل

أدان محمد عجاج عضو الهيئة العليا لحزب العدل بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي الاجتياح البري على قطاع غزة، وهجماته التي تعتبر أعنف هجوم في تاريخ القطاع، وفرض القصف الشديد  وقطع وسائل الاتصال والإنترنت على الأهالي هناك.

وأكد عجاج في بيان له اليوم، أن الاجتياح البري الذي تشنه قوات الكيان الصهيوني خلال الفترة الحالية قد تتدخل فيه أطراف أخرى، وقد تتوسع رقعته خارج حدود فلسطين، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي التخلي عن صمته والسعي نحو إنقاذ الأوضاع التي تنذكر بكارثة إنسانية وأمنية على مستوى كبير.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب العدل أن الاجتياح البري لقطاع غزة هو مخطط صهيوني لإبادة الشعب الفلسطيني والتخلص من القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج دعم معنوي ومادي.

وتابع عجاج قائلا: إن ممارسات الكيان الصهيوني تتجاوز كل معاني الإنسانية وتنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية، والجميع يقف مكتوفي الأيدي صامت عن هذه الجرائم والمجازر التي ترتكبها في حق المدنيين العزل والأطفال والنساء، يشارك في جريمة اغتصاب الأرض انتهاك الحق، في محاولة لإعادة رسم خريطة الوطن العربي وخلق فوضى تقضي على أمنه واستقراره من أجل مطامع ومصالح لا تعرف أي معنى للحق والإنسانية.

واستنكر عجاج الدعم الغربي للكيان الصهيوني وصمت منظمات الحقوق الدولية أمام الاختراق الإسرائيلي للقوانين الدولية وانتهاكها  لحقوق الإنسان برعاية أمريكية ودعم غربي عسكري وصمت عربي غير مفهوم ومحاولات استفزاز الدول القوية والتي تعمل جاهدة للحفاظ على القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها مصر وجهودها المترامية لوقف عمليات تدمير القطاع.

واختتم قائلا: على أصحاب القرار والقوى الفاعلة في المنطقة التدخل الفوري لوقف هذا الغزو الصهيوني على الأشقاء في غزة وانقاذ الأبرياء من وحشية الاحتلال الإسرائيلي ومخططات الغرب الشيطانية ووقف تلك الاعتداءات والجرائم بحق المدنيين.

العدل حزب العدل غزة قطاع غزة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

حصر الضحايا..تصادم عدد كبير من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

العربيات وسط النيران.. اللقطات الأولى لحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

حماس: أفشلنا الهجوم البري على غزة وكبدنا الاحتلال خسائر فادحة

ترشيحاتنا

الاحتلال يعلن قتله لقائد القوة البحرية لحماس

مزاد جمارك سفاجا والغردقة وبورسعيد ونويبع .. تعرف على السيارات المشاركة

شهود عيان على بعد كيلو ونصف من شمال القطاع.. لم نر دبابات إسرائيلية

أمريكا تطالب الصين بالضغط على إيران لإنهاء الحرب في غزة

بحضور الرئيس السيسي وكبار المنتجين.. تفاصيل ملتقى ومعرض الصناعة بدورته الثانية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تهديدها بالموت.. معلومات صادمة لا تعرفها عن بيلا حديد

5 فوائد تحصل عليها من تناول الجوافة..  ما هي

مفيش انترنت ولا اتصالات|عزل غزة عن العالم.. هل تحل وي وفودافون المشكلة ؟

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

مندوب إسرائيل باليونسكو يطلب دقيقة صمت على أرواح مواطنيه ومندوبة كوبا ترد.. فيديو!

من أجل فلسطين.. ويجز يشارك فى مظاهرة أمريكية ضد إسرائيل

كشفت اللحظات الأخيرة قبل الموت.. مقطع فيديو لطبيبة أثار الجدل

رحمة زين توبخ مراسلة سي إن إن.. ماذا قالت| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ