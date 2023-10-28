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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي جنوب نابلس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت عن استشهاد مواطن فلسطيني، برصاص مستوطن في بلدة الساوية جنوب نابلس.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن المواطن الفلسطيني بلال محمد صالح (40 عاماً) استشهد متأثرا بجروح خطيرة، أصيب بها برصاصة في الصدر أطلقها عليه مستوطن في بلدة الساوية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري إلى 111 شهيدا، و1950 جريحا.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت حملة اعتقالات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها 17 فلسطينيا.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ودارت مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي، بحسب ما أوردته وكالة "صفا" الإخبارية الفلسطينية.

واعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله خلال حملة مداهمات تزامنت مع هدم منزل القيادي بحركة حماس باجس نخلة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة عدوانا شاملا على قطاع غزة الذي أصبح معزولا عن العالم، بعد انقطاع الاتصالات تزامنا مع شن الاحتلال عدوانا من ثلاث جبهات برية وجوية وبحرية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه وجه ضربات لـ150 هدفا لحركة حماس تحت الأرض ليلا، مستخدما مائة طائرة، ومئات الصواريخ في قصف قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الإنترنت.

 ويعاني قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، والذي تزامن مع قطاع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه، ما تسبب في شلل في الخدمات الصحية والمستشفيات والاتصالات.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 7 آلاف شهيد.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الجاري، تحت شعار "طوفان الأقصى" أسفرت عن مقتل حوالي 1300 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين. 

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