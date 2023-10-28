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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح ذهبية لتخفيف استهلاك وقود سيارتك

تقليل استهلاك الطاقة
تقليل استهلاك الطاقة

يتزايد الاهتمام خلال الفترة الأخيرة الحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الطاقة ، وبالأخص بعد قرارات الاعتماد على الطاقة النظيفة والابتعاد عن الطاقة التقليدية ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه بأسواقنا العربية .

تقليل استهلاك الطاقة


و تتوفر العديد من الطرق والتقنيات التي يمكن استخدامها لتحقيق القيادة الموفرة للبنزين ، فمن الممكن أن يكون لتغيير العادات القيادية الشخصية تأثير كبير على كفاءة الوقود. 


وخلال السطور التالية سنتعرف على بعض النصائح العملية والمفيدة للقيادة الموفرة للبنزين بسيارتك.


1- تأكد من صيانة سيارتك بانتظام، بما في ذلك فحص ضغط الإطارات واستبدال فلاتر الهواء والزيت ، و هذا يساعد في تحسين كفاءة استهلاك الوقود.

تقليل استهلاك الطاقة


2- قم بتجنب التشغيل العشوائي للمحرك ، استخدم مفتاح الإشعال بدقة ولا تترك المحرك يعمل لفترات طويلة عندما لا تحتاج إلى ذلك.


3- قم بالقيادة بسرعة معتدلة وثابتة، و تجنب التسارع السريع والفرملة المفاجئة، هذا يساعد في تقليل استهلاك الوقود.


4- استخدم نظام التحكم في المناخ بحكمة، و قم بتعديله بحيث يكون مريحًا لك دون الحاجة إلى استخدامه بشكل مفرط.


5- قم بإطفاء المحرك عند الانتظار في مكان ما لفترة طويلة، مثل عند الانتظار في موقف للسيارات أو عند الوقوف في إشارة مرور لفترة طويلة، هذا يقلل من استهلاك الوقود بشكل كبير.

تقليل استهلاك الطاقة


6- لا تحمل أو تحتفظ بأشياء غير ضرورية في سيارتك، حيث يزيد الوزن الزائد من استهلاك الوقود.


7 - أغلق النوافذ بقدر الإمكان إذا استطعت حتى لا تكون هناك مقاومة للهواء في أثناء السير ، لأن المقاومة الزائدة تزيد من استهلاك الوقود .

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