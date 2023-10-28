نصائح ذهبية لتخفيف استهلاك وقود سيارتك

يتزايد الاهتمام خلال الفترة الأخيرة الحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الطاقة ، وبالأخص بعد قرارات الاعتماد على الطاقة النظيفة والابتعاد عن الطاقة التقليدية ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه بأسواقنا العربية .
و تتوفر العديد من الطرق والتقنيات التي يمكن استخدامها لتحقيق القيادة الموفرة للبنزين ، فمن الممكن أن يكون لتغيير العادات القيادية الشخصية تأثير كبير على كفاءة الوقود.
وخلال السطور التالية سنتعرف على بعض النصائح العملية والمفيدة للقيادة الموفرة للبنزين بسيارتك.
1- تأكد من صيانة سيارتك بانتظام، بما في ذلك فحص ضغط الإطارات واستبدال فلاتر الهواء والزيت ، و هذا يساعد في تحسين كفاءة استهلاك الوقود.
2- قم بتجنب التشغيل العشوائي للمحرك ، استخدم مفتاح الإشعال بدقة ولا تترك المحرك يعمل لفترات طويلة عندما لا تحتاج إلى ذلك.
3- قم بالقيادة بسرعة معتدلة وثابتة، و تجنب التسارع السريع والفرملة المفاجئة، هذا يساعد في تقليل استهلاك الوقود.
4- استخدم نظام التحكم في المناخ بحكمة، و قم بتعديله بحيث يكون مريحًا لك دون الحاجة إلى استخدامه بشكل مفرط.
5- قم بإطفاء المحرك عند الانتظار في مكان ما لفترة طويلة، مثل عند الانتظار في موقف للسيارات أو عند الوقوف في إشارة مرور لفترة طويلة، هذا يقلل من استهلاك الوقود بشكل كبير.
6- لا تحمل أو تحتفظ بأشياء غير ضرورية في سيارتك، حيث يزيد الوزن الزائد من استهلاك الوقود.
7 - أغلق النوافذ بقدر الإمكان إذا استطعت حتى لا تكون هناك مقاومة للهواء في أثناء السير ، لأن المقاومة الزائدة تزيد من استهلاك الوقود .