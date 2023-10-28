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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدر بالزمالك يكشف مصير مصطفى شلبي من مواجهة زد

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن وجود شكوك حول لحاق مصطفى شلبي جناح أيسر الفريق بلقاء زد المقرر له الجمعة المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في كاحل القدم.

وكان  الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك كشف عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق خلال مباراة إنبي بمسابقة الدوري .

وأكد الدكتور محمد أسامة أن مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدع وضع قدمه في جبيرة.

وأضاف طبيب الزمالك: "الجهاز الطبي حرص على خضوع اللاعب لأشعة للاطمئنان عليه، والكدمة ليست بحاجة لوضع قدمه في جبيرة ، وانه سوف يخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة، ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة انبي الأخيرة في مسابقة الدوري .

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم  3 نوفمبر المقبل  في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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