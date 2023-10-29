برج السرطان.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2023| برهن للجميع أنك تملك الكفاءة والخبرة

برج السرطان (21 يونيو – 22 يوليو) يتميز مواليد هذه الفترة بالعاطفة الكبيرة وامتلاك الحاسة السادسة والقدرة على توقع الأمور.

نستعرض لكم توقعات برج السرطان وحظك اليوم 29 الأحد أكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.



توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأحد 29 أكتوبر2023

لا يمكنك الحصول على أي نتيجة إيجابية إذا تابعت الاتكال على الآخرين. عليك أن تثق في قدراتك وتعتمد على نفسك. ابتعد عن العناد واستمع إلى ما يقوله الحبيب فقد يكون على صواب. احذر من الانفعال ولا تتفوه بكلام قاس قد يجرح المحيطين بك.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

استقرار على الصعيد العام مع الشعور ببعض الملل من الأجواء الروتينية التى تستدعى تغيير الاستراتيجية أحياناً، حاول تطوير استراتيجيتك وإضافة شىء جديد يومياً حتى تتمكن من الاستمرار والتأقلم مع المستجدات اللاحقة.



برج السرطان حظك اليوم عاطفيا

حالتك المزاجية ليست فى أفضل حال الآن، حاول قضاء بعض الوقت مع أسرتك وأصدقائك والفضفضة معهم، بعيداً عن أجواء الروتين والنزاعات والصراعات المعتادة، وحاول تغيير الأجواء بالسفر أو الخروج من المنزل.



برج السرطان حظك اليوم صحيا

اليوجا أو التأمل فى الوقت الحالى بمثابة علاج لحالتك النفسية، لأنها تفرغ طاقاتك العصبية وتبعدك عن أجواء الروتين بشكل عملى، حاول الاسترخاء يومياً من نصف ساعة لساعة لتصفية ذهنك.



برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

المرحلة الحالية مرحلة استقرار لكنها مع ذلك تصيبك بالرتابة والملل، ما يجعلها تنكسر فى وقت قريب جداً، لذا حاول الاستفادة وتأهيل وترتيب مواعيدك تلك الفترة بقدر الإمكان، ولا تهمل تلك الفترة، لأنك لن تجد مثل ذلك الوقت لاحقاً.