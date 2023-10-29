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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قريبة للغاية.. قطعة من القمر تدور حول الأرض

صدى البلد

وجد علماء الفلك المزيد من الأدلة على أن الكويكب القريب من الأرض هو قطعة مقذوفة من القمر.

الكويكب Kamo'oalewa، وهو اسم في هاواي يعني "الجزء المتأرجح" هو عبارة عن قطعة صخرية بحجم عجلة فيريس تدور على مسافة9 ملايين ميل (14.4 مليون كيلومتر) من الأرض في شهر أبريل من كل عام.


 

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ومنذ اكتشاف الجسم في عام 2016، حير العلماء حول أصول الصخرة الغريبة، وتفاجأوا عندما كشف تحليل عام 2021 أن تكوينكاموالوا يشبه تكوين القمر.


 وتصف دراسة جديدة نُشرت في مجلة Communications Earth & Environment، طريقة ممكنة يمكن أن يؤدي بها تأثير كويكبقديم إلى تحويل الصخرة الفضائية إلى مسارها الحالي، وتشير إلى احتمال وجود المزيد من قطع القمر تطفو حول النظام الشمسي.

وقال المؤلف الرئيسي رينو مالهوترا، عالم الكواكب في جامعة أريزونا، في بيان: "نحن الآن نثبت أن القمر هو المصدر الأكثر احتمالا لـ كاموالوا".

جذبت خاصيتان مداريتان غير عاديتين علماء الفلك للتحقيق في Kamo'oalewa. أولاً، باعتباره "شبه قمر صناعي" للأرض، فهو قريبجدًا من كوكبنا لدرجة أنه يبدو أنه يدور حوله، على الرغم من أن شريكه المداري الفعلي هو الشمس.

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 ثانيًا، من المتوقع أن يظل الكويكب بالقرب من الأرض لملايين السنين، في حين أن العديد من الأجسام القريبة من الأرض تظل موجودة لعقودفقط.

ودفعت هذه الحالات الشاذة علماء الفلك إلى إجراء تحليل لأطياف الكويكب في عام 2021،؟ووجدوا أن الضوء المنبعث والممتص من كاموالوا يشير إلى أن الكويكب كان على الأرجح مصنوعًا من صخور القمر.

وقال مالهوترا: "لقد نظرنا إلى طيف كاموالوا فقط لأنه كان في مدار غير عادي، لو كان كويكبًا نموذجيًا قريبًا من الأرض، لم يكن أحد ليفكر في العثور على طيفه ولم نكن لنعرف هذا الكويكب فهو يمكن أن يكون جزءًا من القمر".

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