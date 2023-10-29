عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع غزة

أفاد التليفزيون الرسمي الفلسطيني في نبأ عاجل منذ قليل، بعودة الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع غزة بشكل تدريجي، بعد انقطاع دائم أكثر من يوم، شنت خلاله إسرائيل أعنف حملة قصف على غزة منذ يوم السابع من أكتوبر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 8 آلاف شخص، نصفهم من الأطفال.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع عدد المصابين جراء القصف الإسرائيلي إلى 20 ألف جريح، مشيرة إلى وجود أكثر من 1500 بلاغ عن مفقودين.

وتحول قطاع غزة إلى قطع من اللهب منذ الليلة الماضية جراء القصف العنيف في ظل انقطاع شبكتي الاتصالات والإنترنت كلياً، ما تسبب في إحداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية وحركة مركبات الإسعاف والطواقم الطبية.

وبسبب تراكم الأنقاض في كل مكان، لا تستطيع فرق الإنقاذ والإسعاف الوصول لمئات المفقودين تحت الأنقاض، كما فاقم قطع الاتصالات هذه المعاناة.