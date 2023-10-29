حزب الله يستهدف موقع "مسكاف عام" الإسرائيلي ويدمر قسما من تجهيزاته

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، استهداف موقع "مسكاف عام" الإسرائيلي، موضحا أنه دمر قسما من تجهيزاته.

وقبل قليل، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بإطلاق قذائف هاون تجاه مواقع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا المحتلة على الحدود اللبنانية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان في منطقة جبل دوف على الحدود الشمالية، حيث يوجد عدد من المواقع العسكرية.

وأضاف جيش الاحتلال، أن جميع المقذوفات هبطت في مناطق مفتوحة، ولم تسبب أي إصابات.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال ترد بقصف مدفعي ضد مصادر إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان.