تفاصيل لأول مرة.. طلب عاجل من الغرب لـ لبنان وحزب الله

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن مسؤول غربي، بأن الغرب أجرى اتصالات مع السلطات اللبنانية، وكذلك مع ممثلي حزب الله اللبناني، ويطلب منهم الامتناع عن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "الغرب يطلب من لبنان وحزب الله الامتناع عن أي تصعيد على الحدود، وبشكل عام، أن يبتعد لبنان عن الصراع في غزة”، مشيرا إلى أن “لبنان لا يستطيع تحمل صراع جديد على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب”.

وقال مسؤول لبناني آخر لم يذكر اسمه للصحيفة، إن “السلطات اللبنانية تطلب أيضًا من حزب الله عدم التدخل في الصراع”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لبناني رفيع المستوى قوله: “كحكومة نقول لحزب الله أننا لا نستطيع الصمود في وجه الحرب”.

ورد عليه ممثلو حزب الله كما ورد: “نحن نفهمك، ولكن لا يمكننا أيضًا أن نسمح بسقوط حماس”.

وبحسب المصدر، فإن “جميع الدول الغربية تتحدث مع السلطات اللبنانية، وترسل سفراء، تقول إن حزب الله يجب ألا يدخل الحرب”.

وأوضح المصدر اللبناني، أن رد لبنان على الدول الغربية هو أن الولايات المتحدة يجب أن تضغط على إسرائيل حتى لا تقوم بهجوم بري كبير علي قطاع غزة، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله.