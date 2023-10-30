ابنة عمرو دياب تثير أزمة على السوشيال ميديا بسبب هذه الصور

تسببت جنا ابنة عمرو دياب في أزمة على السوشيال ميديا بسبب أحدث صورها التي طرحها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



وظهرت جنا ابنة عمرو دياب بمظهر غير لائق بصحبة صديقها وهو ما عرضها لكثير من الانتقادات والتعليقات السلبية عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.





جنا ابنة عمرو دياب تعلق على أحداث فلسطين





وعلقت جنا، ابنة الفنان عمرو دياب، على الأوضاع في غزة، عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “ادعو ان يستيقظ الأطفال يوماً على أصوات العصافير وليس انفجار القنابل”.

جنا تحتفل بعيد ميلادها

واحتفلت جنا ابنة عمرو بعيد ميلادها الـ 22 ، إذا أنها من مواليد 2001.

وشاركت جنا، مجموعة من الصور، عبر حسابها على إنستجرام، برفقه أصدقائها وفيديو وهم يغنون أغنية عيد الميلاد "هابي بيرز داي" وعلقت: "أشعر أني 22".