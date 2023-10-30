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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السقف وقع على المصابين.. أضرار جسيمة تلحق بمستشفي الصداقة التركي في غزة

مستشفيات قطاع غزة
مستشفيات قطاع غزة

قال مدير مستشفى الصداقة التركي في غزة صبحي سكيك، اليوم الأثنين، إن سقف مستشفى الصداقة التركي ونوافذها سقطت على المرضى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بـ قطاع غزة، أن هناك إلحاق أضرار بليغة في مستشفى الصداقة التركي الوحيد لـ مرضى السرطان نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطها بشكل متكرر.

وأضافت وزارة الصحة بـ غزة، أن حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جراء تحطيم مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بحرمان مرضى السرطان من الأدوية والسفر للعلاج، بل بات يعرض حياتهم للخطر باستهدافه المستشفى التركي.

وأفادت مصادر إعلامية، اليوم الأثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تكثف غاراتها في محيط مستشفى الصداقة التركي المتخصصة في علاج مرضى السرطان بـ قطاع غزة.

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مستشفى الصداقة التركي مدير مستشفى الصداقة التركي غزة الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة

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