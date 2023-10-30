إزالة 38 حالة تعد على مساحة 5852 متر بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

حيث شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 38 حالة تعدي بمساحة 5852 م2 بنطاق 9 مراكز عبارة عن إزالة:

- 8 حالات تعدي بمساحة 1343 م2 عبارة عن أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الابيض والمون الاسمنتيه وردم حفر وشدات خشبية بالدلنجات.

- 6 حالات تعدي بمساحة 950 م2 عبارة عن شدات خشبية لعمل أعمدة وسملات خرسانية برشيد.

- 5 حالات تعدي بمساحة 719 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الحجري وردم حفر بشبراخيت.

- 5 حالات تعدي بمساحة 715 م 2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وردم حفر وشدات خشبيه بنطاق قريتي ديروط وسيدي عقبة بالمحمودية.

- 5 حالات تعدي بمساحة 595 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وأسوار طولية وعرضية وشدات خشبية بكفر الدوار.

- 3 حالات تعدي بمساحة 530 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية بنطاق قريتي أبو الشقاف وحرارة بحوش عيسى.

- 3 حالات تعدي بمساحة 490 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأحمر وشدات خشبية بمركز ادكو.

- حالتي تعدي بمساحة 360 م2 عبارة عن ردم حفر وقواعد بنطاق قريتي المجد وسمخراط بالرحمانية.

- حالة تعدي بمساحة 150 م2 عبارة عن ردم حفر تمهيداً لرمى قواعد وسملات وأعمدة خرسانيه بقرية البهى بنطاق قرية صفط الحرية بإيتاي البارود.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.