عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 38 حالة تعد على مساحة 5852 متر بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.  

txt

روحي شوفيلك تربة.. عجوز تستغيث من جحود ابنتها: ضربتني وطردتني من شقتي

txt

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوي إلى 34

حيث شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 38 حالة تعدي بمساحة 5852 م2 بنطاق 9 مراكز عبارة عن إزالة:

- 8 حالات تعدي بمساحة  1343 م2  عبارة عن أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الابيض والمون الاسمنتيه وردم حفر وشدات خشبية بالدلنجات.

- 6 حالات تعدي بمساحة 950 م2 عبارة عن شدات خشبية لعمل أعمدة وسملات خرسانية برشيد.

- 5 حالات تعدي بمساحة 719 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الحجري وردم حفر  بشبراخيت.

- 5 حالات تعدي بمساحة  715 م 2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وردم حفر وشدات خشبيه بنطاق قريتي ديروط وسيدي عقبة بالمحمودية.

- 5 حالات تعدي بمساحة  595 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وأسوار طولية وعرضية وشدات خشبية بكفر الدوار.

- 3 حالات تعدي بمساحة 530 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية بنطاق قريتي أبو الشقاف وحرارة بحوش عيسى.

- 3 حالات تعدي بمساحة 490 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأحمر وشدات خشبية بمركز ادكو.

- حالتي تعدي بمساحة 360 م2 عبارة عن ردم حفر وقواعد بنطاق قريتي المجد وسمخراط بالرحمانية.

- حالة تعدي بمساحة 150 م2 عبارة عن ردم حفر تمهيداً لرمى قواعد وسملات وأعمدة خرسانيه بقرية البهى بنطاق قرية صفط الحرية بإيتاي البارود.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

البحيرة أزالة كافة التعديات إزالة التعديات اراضي املاك الدولة الرقعة الزراعية حادث الطريق الصحراوي حالات تعدى حملات ازالة نائب محافظ البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

بحضور الأهل والأصدقاء.. مصطفى شعبان وبسمة سالم يحتفلان بالزفاف السعيد

أكبر جريمة نصب بالأسواق.. قرار حكومي عاجل للسيطرة على أسعار الذهب

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

"الثعلب" بوتين يناصر قضية العرب| روسيا توجه طعنة غادرة لقلب إسرائيل.. وهذا رد فعل الاحتلال

الجدول الجديد لانقطاع الكهرباء نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

شعبة الدخان تعلن عن الشرائح والقيمة الضريبية الجديدة لـ السجائر .. تفاصيل

أول سيدة تتقلد المنصب| أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ: المرأة تعيش عصرًا ذهبيًّا في عهد السيسي| حوار

ارتفاع عددها لـ24.. مصر تمنح 4 شركات الرخصة الذهبية| تعرف عليهم

هوندا ENS1 الكهربائية 2023 في مصر .. اعرف سعرها

دعاء طلب الرزق.. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك

شهود الإثبات | بدء محاكمة محاكمة المتهمين بخطف طالب منشأة القناطر.. بعد قليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أسود.... ياسمين صبري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بشرى سارة للمواطنين| أعلى 3 شهادات بالبنوك المصرية.. بهذا العائد

احذر.. هذه الأطعمة لمرضى الغدة الدرقية

أهمها الباذنجان.. أطعمة لمرضى القولون

فيديو

مرض وقلة حيلة.. سائق توكتوك وابنته المريضة يسكنان الشارع| فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

قرار عاجل من البرلمان حول أسعار السجائر

ضربة معلم| تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الداعمين لإسـ.رائـ.يل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ