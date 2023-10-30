حوار فيديو وصور|إيمان كريم: الرئيس السيسي قدوة في التعامل مع ذوي الإعاقة.. وهذه شهادتي في مؤتمر حكاية وطن

لسنوات طويلة عانى ذوو الإعاقة من التهميش إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورد لهم جزءا كبيرا من حقوقهم، وجعلهم في مقدمة اهتماماته، وعن المجلس القومي لذوي الإعاقة، والقانون الجديد، ودور ذوي الإعاقة في الانتخابات، وشهادتها في مؤتمر حكاية وطن، كان لـ "صدى البلد" هذا الحوار مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة....

في البداية، ما تطورت أوضاع المرأة بشكل عام في السنوات الأخيرة؟



حققت القيادة السياسية المصرية، منذ 2014، للمرأة إنجازات غير مسبوقة، بالدستور الذي كفل لها العديد من الحقوق واحترم كرامتها وعزز تمكينها في المجتمع، وبالفعل حصلت على الاستحقاقات الدستورية، والتمكين على أرض الواقع، وكان الرئيس داعما كبيرا للمرأة في كل القطاعات، وكان هناك تمييز إيجابي للمرأة، وعلى مستوى القيادات لدينا وزيرات وقاضيات ومحافظات ورؤساء محكمة وغيرهن في القطاعات، وأتشرف أن أكون امرأة مصرية ذات إعاقة وأتولى منصب الأمين العام للمجلس القومي لذوي الإعاقة وأنا ثالث سيدة تتولى هذا المنصب.

هل لا تزال هناك صعوبات تواجه المرأة ذات الإعاقة؟

المرأة ذات الإعاقة كانت مهمشة على أرض الواقع، وفي قانون 10 لعام 2018 أخذت حقوق مساوية للرجل، ولدينا قطاعات بها بعض المشاكل بسبب الوعي المجتمعي، ومن أهم المشكلات والصعاب التي تواجه المرأة ذات الإعاقة هي التعلم والذهاب للعمل ومرجعيتها تعود لوعي المجتمع.

ما المكتسبات التي حصلت عليها المرأة ذات الإعاقة؟



المرأة ذات الإعاقة حصلت على مكتسبات في الآونة الأخيرة من خلال القيادات ومن خلال وجودها فى العمل والتعليم فهناك إلزام للمدارس أن تكون الطفلة ذات الإعاقة مثل الولد، فمن حقها أن تتعلم من خلال الدمج في مدارس التربية الخاصة أو مدارس الأمل، وهناك بالفعل عدد كبير من الفتيات في مراحل التعليم المختلفة، لكن هناك تنمر أو مشكلات تواجهها أثناء التعامل مع المجتمع، خاصة في القرى والمحافظات هناك تمييز بين المرأة والرجل، وإذا لم يكن لديها خدمة متاحة تصبح في حرج من أن يساعدها أحد في المواصلات مثلًا، وهذا يحتاج توعية ويحتاج إلى أن تكون المرأة أكثر استقلالية وأن تتأهل لتعتمد على نفسها بشكل أكبر.

هناك اهتمام في السنوات الأخيرة بذوي الهمم من القيادة السياسية هل غيّر ذلك في أوضاعهم؟



القيادة السياسية أحد الأعمدة التي قامت عليها حقوق الإنسان والحقيقة أن الرئيس السيسي لا يألوا جهدا في التواجد والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ويعتبر قدوة يحتذى بها، وأكبر دليل على ذلك الاحتفالية السنوية التي يتواجد فيها شخصيًا بشكل حضاري وإنساني وحقوقي جدًا؛ لأن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر نلتزم بها كدولة ونحققها على المستوى المحلي، وبالفعل هناك دعم من القيادة السياسية، انعكس على المجتمع الذي عندما يرى أن هناك اهتمام على مستوى القيادات وهناك استحقاقات وخدمات يحدث وعي بطريقة غير مباشرة.

ماذا يقدم المجلس القومي لذوي الإعاقة؟



المجلس القومي لذوي الإعاقة يقدم التوعية والتدريب للكثير في قطاعات الدولة وأتشرف أنه في آخر عامين وصلنا للشارع وللناس البسيطة نقوم بالتوعية من خلال عمل لقاءات مع الجمعيات والمجتمع المدني عن الإعاقات المختلفة سواء للمرأة أو الرجل ذو الإعاقة وآخر تدريب كان تعليم المرأة حقوقها في الشمول المالي والنفاذ الرقمي بحيث تعرف أن حقها حين تواجه العنف الرقمي.

هل هناك منظومة للشكاوى في المجلس؟



لدينا خط ساخن ولدينا وسائل تواصل من خلال رسائل الفيسبوك والفيديو كول للإعاقات السمعية ونوفر مترجم لغة إشارة إضافة إلى أن لدينا داخل المجلس إدارة خدمة المواطنين عن طريق البريد أو التليفون أو استقبال المواطنين في المجلس ونأخذ الشكوى ونضعها في استمارة ونرد بشكل سريع ونوصل صوته لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، أو نصل بشكل مباشر إلى الوزارات ونقوم بحل المشكلة.

كيف كانت مشاركتك في مؤتمر حكاية وطن، وكيف تصفين الحدث؟

حكاية وطن كان مؤتمرا مهما، لأنه كان كشف حساب للحكومة، إضافة إلى توضيح كيفية الخروج من الأزمات السابقة، وكيف عبرت الدولة بقيادتها السياسية من 2011 إلى 2013 وكيف سارت مصر بخطى ثابتة ورؤية وإنجازات على أرض الواقع نراها ويراها العالم كله، وعندما يتواجد المجلس في أي بلد، نسمع إشادة العالم بدور مصر في كل القضايا السياسية وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ونفخر أن مؤتمر حكاية وطن جعلنا نعرف ماذا قدم كل وزير وما هي مشكلات وزارته ورؤيته للمستقبل لاستكمال الجهود، فكانت منظومة بها جهد كبير والإعلام ساعد بوجوده بشكل كبير لتصل الإنجازات وأيضا معرفة التحديات.

هل كان لديكِ رسالة عن ذوي الإعاقة تريدين طرحها أمام الرئيس؟

دور الدولة في ملف وقضايا الإعاقة والحماية الاجتماعية كان اهتمامنا الأساسي في هذا المؤتمر، وتواجدت به وسعدت بدور الدولة من خلال الاستعراض الذي قدمته وزارة التضامن والأرقام والإحصائيات وكيف استطعنا زيادة الحماية الاجتماعية فتمت زيادة أعداد تكافل وكرامة وزيادة الأموال المخصصة من وزارة المالية، وكانت هناك مساءلة أمام الرئيس لوزير المالية فيما يخص المرأة ذات الإعاقة عن كيفية الجمع بين معاشين، وسعدت بأن الرئيس وجه بدعم المرأة ذات الإعاقة في الفترات المقبلة.

المجلس وقّع بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة، ما الهدف منها؟

المجلس القومي لذوي الإعاقة وقّع بروتوكول تعاون مع جميع الوزارات وآخرها مع وزارة الثقافة لإيماني بأن الثقافة مهمة جدا في قضية الإعاقة وهناك جهود وموارد مالية تصرف في هذا المجال، و5% من الإسكان وهناك مواصلات متاحة وتعليم وصحة وحماية اجتماعية، لكن يهمني أن يكون هناك ثقافة في المجتمع أن ذوي الإعاقة شركاء في المجتمع، ولابد أن يتقبل المجتمع ذلك ويحترم كرامتهم ولا يتنمر عليهم ويكون هناك انتماء وهوية اجتماعية ووطنية للدولة المصرية، وقمنا بعمل تدريبات على لغة الإشارة لمقدمي الخدمة من وزارة الثقافة ليعلموا أسرهم فيما بعد، وأعتقد أن الوعي أهم من الموارد المالية من وجهة نظري.

وكما وقعنا بروتوكول تعاون مع المحاكم لنضمن إمكانية وجود مترجمين بلغة الإشارة، وحتى الأطفال يجب أن يكون لهم غرف صديقة للطفل في حال تعرضه لأي مشاكل قانونية أو جنائية، تصل إلينا استغاثات ونرسل بها من أجل التدخل السريع حتى لا يحدث لذوي الإعاقة مشكلة أو تنمر.

الجامعات لها دور في التعاون مع المجلس حدثينا، ما مدى استفادة الطلاب من المجلس القومي لذوي الإعاقة؟



ننظم لقاءات مع طلاب الجامعات للتوعية ومعرفة مشاكلهم، وما إذا كان هناك مشاكل لدى ذوي الإعاقة منهم ونتواصل مع أعضاء هيئة التدريس، وهناك لقاء قادم مع وزير التعليم العالي؛ لمناقشة اللجنة التي تم إقرارها من رئاسة الوزراء وهي لجنة التعليم، وكيف نتيح الخدمات للطلاب داخل الجامعات ونذلل العقبات والصعاب التي تقف أمامهم وأمام مراكز الإعاقة والاتحادات الطلابية وغيرها.

هل المجلس استطاع التغيير على أرض الواقع في حياة ذوي الإعاقة؟



المجلس استطاع التواصل مع الشارع وتأتي لنا شكاوى ونهتم بحلها في جميع القطاعات.

ما الذي تحلمين به من خلال المجلس ؟



طموحاتي تخترق جميع الحدود، وأتمنى أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة أكثر فعالية في المجتمع؛ ولكي يحدث ذلك يجب أن يكون هناك تعليم جيد وحياة كريمة ولذلك أشيد بمبادرة حياة كريمة ليس على مستوى القاهرة فقط، بل في جميع المحافظات، وأتمنى أن يكون في كل محافظة ملف قوي للإعاقة وتمكين أكبر واستحقاقات أكثر على أرض الواقع، وأتمنى أن يزيد دور المجتمع المدني الذي وصل بالفعل للمحافظات الحدودية.

ماذا عن الانتخابات الرئاسية وكيف يسهل المجلس إدلاء ذوي الإعاقة بأصواتهم؟



نتواصل مع الجهات، منذ شهرين؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم، وأهم شيء حدث الشهر الماضي هو البروتوكول الثلاثي مع وزارة التضامن التي توفر القاعدة الكبري للبيانات من خلال الخدمات التي تقدمها ولديها الرائدات الريفيات التي تقوم بالتوعية على نطاق واسع والهيئة العليا للانتخابات التي توفر الدعم للمجلس؛ لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والرائدات الريفيات للوصول لكل قطاع في المجتمع ونعلمهم حقوقهم ودورهم وكيفية التصويت.

كلمة توجهيها للرئيس قبل الانتخابات الرئاسية؟



أشكر الرئيس على دعمه للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى كل الجهود وتوجيهاته لكل القيادات في المجتمع لحمايتهم وأتمنى له التوفيق الفترة المقبلة، والوصول من خلال حملته لكل القطاعات، وأنا على ثقة أن الخطة القادمة له ستكون قوية ونحن ندعمه جدا ولدينا ثقه في أنه سيعطينا المزيد.

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