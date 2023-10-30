عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحملة دعاء وكلمات مؤثرة.. كندة علوش تدعم الشعب الفلسطيني

صدى البلد

حرصت الفنانة كندة علوش على دعم الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة المؤلمة التي تشهدها فلسطين .

وكتب كندة علوش  عبر حسابها بموقع أكس: نعمل حملة دعاء لغزة فياريت تعيدوا نشر هذا الدعاء (سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم احم غزة واهلها اللهم برداً وسلاماً على غزة واهلها)،ليوصل لأكبر عدد من الناس.

وأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل باستشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة شمال غزة.

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 121 شابا فلسطينيا اُستشهدوا منذ السابع من أكتوبر، واليوم اُعتقل 85 فلسطينيا من جنين والقدس المحتلة.

وأضافت "السلامين"، خلال إفادتها على الهواء، أن المدارس الفلسطينية في الضفة أعلنت حالة الحداد، وتوجهت في مظاهرات لوسط المدن، تنديدا بالإبادة التي يشهدها قطاع غزة.

وشهد مخيم جنين اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، وقامت قوات الاحتلال بهدم مجسم يشير لجريمة قصف الاحتلال لطاقم طبي في المخيم، كما تعمدت هدم البنية التحتية للمخيم.

كندة علوش فلسطين دعم فلسطين غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

الحلم أصبح حقيقة.. اقتنى سيارة أحلامك بعد تفعيل مبادرة المصريين بالخارج

بعد صورهما المثيرة للجدل.. طليق غادة عبد الرازق يكشف حقيقة ارتباطه بهذه الفتاة

فستانها قصير.. صاحب محل السيارات لامس مواطن عفة ضحيته ونزع ملابسها بالشارع

طيران الاحتلال يقصف المستشفى التركى فى قطاع غزة

ترشيحاتنا

الرئاسة 2024.. الهيئة الوطنية: الانتخابات بالخارج بإشراف أعضاء السلك الدبلوماسي

الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترا

بإعفاء ضريبي كامل.. تفاصيل أول مشروع قانون لطرح 152 فرصة استثمارية

بعد نزوحهم من شمال غزة.. استشهاد 14 فلسطينيا وسط القطاع بسبب القصف الإسرائيلي

حركة حماس تعلن ثمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة

ضربات صاروخية مكثفة.. المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طبيب هندي يضرب مريضًا بشدة.. والسر مفأجاة

محمد يوسف الجندي انشأ جمهورية زفتى مستقلة عن مصر للضغط على الانجليز ..ماقصته؟

كانوا نائمين..فيديو مؤلم لشباب يحملون أطفال فلسطين بعد قصف غزة

بعد فستانها الأخير.. 10 صور آثارت الجدل لياسمين صبري| شاهد

فيديو

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

أنت السبب في خراب بيتي .. زوجة الشاعر أمير طعيمة تهاجم الفنان أكرم حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ