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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أستاذ علوم سياسية: مصر كان لها موقف واضح منذ بداية الأزمة الفلسطينية|خاص

الدكتور أكرم بدر
الدكتور أكرم بدر الدين

كشف الدكتور أكرم بدر الدين أستاذ علوم سياسية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن الدور الذى قامت به مصر منذ أزمة قصف غزة.

 

وقال الدكتور أكرم بدر الدين خلال تصريح لصدى البلد، إن دور مصر فى القضية الفلسطينية حتى الآن هو مهم جدا فى الحقيقة، وكان هناك اهتمام منذ بداية الأزمة من جانب مصر والقيادة المصرية على مستويات مختلفة ومتعددة وفى أكثر من محور.

 

و أوضح “ بدر الدين ” مثل المحور الإنساني فى  إدخال المساعدات، حيث نجحت فى إدخال الشحنات إلى قطاع غزة وتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني وقد تكون إدخال المساعدات مستمرة أيضا في الفترة القادمة، كما أن هذا ساعد على تشجيع دول أخرى فى تقديم مساعدات و تسليمها عن طريق مصر.

 

أما على المحور السياسي والدبلوماسي، كان هناك نشاط مكثف لمصر وخصوصا على مستوى دبلوماسية القمة  حضر في عدد من الدول و كان هناك تواصل مع عديد من الدول في العالم سواء كان اتصالات تليفونية بالرئيس للقادة الزعماء لدول مختلفة ومتعددة وعدد من  اللقاءات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وبين شخصيات مؤثرة في العالم مثل اللقاء مع الرئيس الفرنسي و لقاء مع المستشار الألماني هنا في القاهرة و الأمين العام للأمم المتحدة.

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و أضاف أن  مؤتمر قمة السلام فى القاهرة والذى قام بتلبيتها عدد من الدول و حضر ٣١ دولة تقريبا وحضر الأمين العام وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

 

أما المحور الثالث والذى دعا إليه الرئيس عيد الفتاح السيسى أكثر من مرة حتى قبل أحداث غزة ، هي البحث عن الأسباب الحقيقية لمثل هذه الأزمات التى تحدث بين فترة و آخرى و هذا يتمثل فى نزع فتيل الأزمة و جذورها.

 

و أكد أن الرئيس أعلن أن هذه الأزمة هى نتيجة لغياب الأفق السياسي و هذا يعنى عدم وجود أمل في الحل  ولكن إذا تم تطبيق القرارات الشرعية الدولية وتم تحقيق السلام العادل و هذا يتمثل في إقامة دولة فلسطينية حدود ٤ يونيو ١٩٦٧  وتكون هذه الدولة عاصمتها القدس وهذا هو حل الدولتين و الذى نادت إليه الشرعية الدولية  والقرارات الخاصة في هذا الشأن.

كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة القضية الفلسطينية الرئيس عيد الفتاح السيسى مؤتمر قمة السلام مصر

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