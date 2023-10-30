وزير البترول الأسبق: إغلاق حقول الغاز الإسرائيلي لن يؤثر على الشرق الأوسط

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن إغلاق حقوق الغاز الإسرائيلي لا يؤثر بشكل كبير على الشرق الأوسط أو أوروبا، مثلما تحاول إسرائيل أن تصدر للرأي العام الدولي، في محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية.

وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الإثنين، أن مصر كانت تصدر الغاز إلى تل أبيب، إلى أن اكتشفت تل أبيب وجود فائض في الإنتاج، فتم إدخال الإنتاج الإسرائيلي على شبكة مصر للغاز، وتم إعداد منتدى شرق المتوسط، وخلقت مصر حالة من الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن كثرة الأحمال الكهربائية في مصر خلال فصل الصيف، أدى لاستهلاك الغاز بنسبة غير مسبوقة، والموازنة لم تكن تسمح بإعداد اعتمادات مالية لشراء الغاز، مشيرًا إلى أن الساعة أو الساعتين التي تقطع فيها الكهرباء توفر على الدولة 300 مليون دولار شهريًا.

وتوقع وزير البترول الأسبق، أن تنتهي موجة الحر الحالية خلال هذا الأسبوع، وتعود درجات الحرارة إلى المعدل الطبيعي، وبالتالي يتم تخفيف انقطاع الكهرباء.