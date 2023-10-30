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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فلسطين والسعودية تطلبان عقد دورة غير عادية على مستوى القمة بالرياض

صدى البلد

أعلنت الجامعة العربية تلقيها طلب رسمي من فلسطين والسعودية لعقد دورة غير عادية على مستوى القمة في الرياض 11 نوفمبر المقبل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 121 شابا فلسطينيا اُستشهدوا منذ السابع من أكتوبر، واليوم اُعتقل 85 فلسطينيا من جنين والقدس المحتلة.

وأضافت "السلامين"، خلال إفادتها على الهواء، أن المدارس الفلسطينية في الضفة أعلنت حالة الحداد، وتوجهت في مظاهرات لوسط المدن، تنديدا بالإبادة التي يشهدها قطاع غزة.

 

وشهد مخيم جنين اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، وقامت قوات الاحتلال بهدم مجسم يشير لجريمة قصف الاحتلال لطاقم طبي في المخيم، كما تعمدت هدم البنية التحتية للمخيم.

القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية القدس المحتلة الصحة الفلسطينية الجامعة العربية

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