أخبار التعليم| قرارات وتوجيهات عاجلة من الوزير لمديري المديريات اليوم بشأن الدراسة والامتحانات.. الأخوات السبع تظهر في سماء مصر وتنير ظلام الليل للمرة الثانية خلال أكتوبر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أستاذ علوم سياسية: مصر كان لها موقف واضح منذ بداية الأزمة الفلسطينية|خاص

كشف الدكتور أكرم بدر الدين أستاذ علوم سياسية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن الدور الذى قامت به مصر منذ أزمة قصف غزة.

الاستشعار من البعد: نتعاون مع الوزارات والهيئات فالدولة لتنفيذ مشروعات قومية

قال الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إن خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقها الدكتور أيمن عاشور والتي تتمثل في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي أطلقت في مارس الماضي والتي تقوم على 7 محاور أساسية أهمها الابتكار والاستدامة والتكامل والتعاون ونشارك في عدد من المشروعات للبيئة والتلوث وتشارك بشكل مباشر في الارتقاء بالمنظومة في المصر والهيئة لها دور من خلال الاستراتيجية.

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تستحق المساءلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية

ترتكب إسرائيل مجازر ضد المدنيين وضد الإنسانية في قطاع غزة، وهددت حياة أكثر من مليوني فلسطيني، ومازالت مستمرة فى ارتكاب تلك المجارز و التعدى على المدنيين وقصف المستشفيات و المنازل وغيرها .

شاهد فرحة الطلاب بأول تدريب عملي في مدرسة الفواخير الجديدة

شهدت اليوم مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة، أول تدريب عملي للطلاب في أول عام دراسي بعد تشغيل المدرسة رسميا.

قرارات وتوجيهات عاجلة من وزير التعليم لمديري المديريات اليوم بشأن الدراسة والامتحانات

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعا مع مديرى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وذلك بحضور خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

خبير يوضح كيفية تمكين الطلاب والباحثين من فهم واستخدام أحدث التقنيات العلمية

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الاستثمار في الطلاب هو أمر بالغ الأهمية للمستقبل، وهذا يتضح بوضوح في البرامج التي تهدف إلى بناء وتعزيز قدرات شباب الباحثين، وتتيح هذا البرامج فرصًا للشباب لتطوير أنفسهم من خلال تعلم أحدث التقنيات العلمية والاحتكام بالخبرات المدرسية والبحثية في مجالاتهم المختارة.

خبير يوضح جهود التعليم العالي نحو تطوير التقنيات والمعرفة في مصر

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن توفير التدريب والتطوير في المجالات التكنولوجية هو جزء مهم من رؤية التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في مصر، حيث تحرص الوزارة على تطوير مهارات الباحثين والطلاب وضمان أن يكون لديهم الخبرة والمعرفة اللازمة للتفوق في سوق العمل الحديث.

للعام الثاني على التوالي.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضمن تصنيف شنغهاي العالمي

حققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياً، انجازاً جديداً على المستوى الدولى، بتواجدها بالتصنيف العالمى الصينى "شنغهاي" فى تخصص العلوم الصيدلانية للعام الثاني على التوالي.

للمرة الثانية خلال أكتوبر|الثريا..الأخوات السبع تظهر في سماء مصر وتنير ظلام الليل

يشاهد في سماء مصر، الآن، ظاهرة فلكية مهمة؛ حين يقترن القمر مع الثريا (الحشد النجمي Pleiades - الأخوات السبع أو (الثريا)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك، والمهتمين بمجال الرصد والتصوير؛ إذا سنحت لهم الفرصة.

مسئول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية: اختيار المعلمين مبني على معايير كثيرة وليس عشوائيا

قالت الشيماء إسماعيل محرم مسئول التنمية المهنية بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن اختيار المدرسين الذين يعملون داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية مبني علي معايير كثيرة ولا يتم بشكل عشوائي فالمدرس الذي يدرس في تلك المدارس يمر بعدد من الاختبارات كما أنه يخضع لتدريب داخل وزارة التربية والتعليم على المنهجية الجديدة المتواجدة في المدارس.