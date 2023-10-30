ضياء رشوان: فخور بالدور المصري تجاه غزة خلال الاسابيع الثلاثاء الماضية

كشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، تفاصيل الدور الذي تقدمه مصر لصالح الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن فخور بالدور المصري تجاه غزة خلال الاسابيع الثلاثاء الماضية.



واضاف ضياء رشوان، في حوار مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن مصر هي التي أطلقت شعار لا لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر أعادت تقديم حل الدولتين للعالم اجمع بعد حرب قطاع غزة.

وسائل التواصل الاجتماعي اختلف عن حالها قبل الحرب في قطاع غزة.