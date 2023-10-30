الناخبون المسلمون والعرب ضد بايدن في هذه الولايات الحاسمة

تحدثت صحيفة هافنتون بوست الأمريكية، مع الناخبين العرب والمسلمين بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية.

قال، حسن عبد السلام، أستاذ حقوق الإنسان في مينيابوليس، إنه يشعر بالقلق إزاء الرسائل التي وجهها البيت الأبيض هذا الشهر بشأن الصراع.

بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف في غزة، سارع الرئيس جو بايدن إلى إرسال التعازي على الأرواح الإسرائيلية التي فقدت، ولكن مع استمرار ارتفاع عدد القتلى في غزة، انتظر مسلمي وعرب الولايات المتحدة، أي ذكر علني للقتلى من سكان غزة، أو أخبار عن إجلاء الأميركيين المحاصرين في المنطقة، أو الدفع من أجل وقف إطلاق النار لكن إنتظارهم طال ولم يسمعوا شيئا واضحا.

وفي نهاية المطاف، قرر العديد من المسلمين والعرب في الولايات المتحدة أنهم لن يصوتوا لصالح بايدن فحسب، بل سيشجع الناس في مجتمعاتهم على فعل الشيء نفسه.

قال الأستاذ عبد السلام في مينيابوليس لهافنتون بوست، ما يحدث هو خيانة، خيانة من شخص افترضناه قطع وعداً والتزاماً بالاستماع إلينا، على أقل تقدير.

الأستاذ عبد السلام هو واحد من عدد متزايد من الناخبين المسلمين والعرب الذين يقولون إنهم محبطون من الحزب الديمقراطي، ويتعهدون بعدم الإدلاء بأصواتهم لصالح بايدن في عام 2024.

قال المنظمون المسلمون والعرب إنهم لن يدعمون إعادة انتخاب بايدن، ويقول البعض إنهم لن يصوتوا لأي ديمقراطي. ووقع المنظمون المسلمون وجماعات المناصرة على عرائض ورسائل مكتوبة وتوجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن رفضهم لاستراتيجية الرئيس تجاه إسرائيل.

يفكر بعض الناخبين المسلمين في التصويت لصالح الحزب الجمهوري أو لحزب ثالث. ويقول آخرون إنهم قد لا يصوتون على الإطلاق.

يوم الجمعة، عقد ائتلاف من المسلمين في ولاية مينيسوتا مؤتمرا صحفيا يوجه إنذارا للرئيس: إما أن يدعو إلى وقف إطلاق النار، أو خسارة أصوات المسلمين في الولاية.

يستعد بايدن لزيارة مينيسوتا، وهي ولاية تضم نحو 50 ألف ناخب مسلم، يوم الأربعاء. يشكل الأمريكيون المسلمون ما يقرب من 1% من سكان الولايات المتحدة، لكن أعدادهم تنمو بسرعة ويتنافس كلا الحزبين بشكل متزايد على دعمهم.

قال جيلاني حسين، وهو منظم مجتمعي مقيم في مينيسوتا: الحزب الديمقراطي لم يشعر فعلياً بوطأة أصوات المسلمين، لقد أخذونا كأمر مسلم به.

أعرب العديد من الموظفين المسلمين والعرب في الحكومة الفيدرالية عن خيبة أملهم في الإدارة، وقال البعض إنهم وزملاؤهم يشعرون بالصمت، وعدم القدرة على التعبير عن مخاوفهم السياسية.

وكثف البيت الأبيض اتصالاته مع الزعماء والجماعات الإسلامية والعرب خلال الأسبوع الماضي، وفي يوم الخميس، استضاف بايدن بهدوء اجتماعًا لعدد من الزعماء المسلمين، حيث أثار الحاضرون مخاوفهم بشأن افتقار الرئيس إلى التواصل مع المسلمين والعرب الأمريكيين في الداخل والتعاطف العام مع الفلسطينيين في غزة.

لكن العديد من المجموعات تقول إن محاولة البيت الأبيض إعادة إحياء الثقة مع العرب والمسلمين جاءت متأخرة للغاية، وأن تأمين أصواتهم، خاصة في الولايات المتأرجحة الرئيسية، سيكون معركة شاقة.

هناك ما يقرب من 200 ألف ناخب مسلم مسجل في ميشيجان، وهي ولاية حاسمة في انتخابات العام المقبل، وفي عام 2020، فاز بايدن بولاية ميشيجان بفارق ضئيل، حيث خرج المسلمون بأعداد كبيرة للتصويت له، ويشكل المسلمون أيضًا أعدادًا كبيرة من السكان في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا وجورجيا.

في مينيسوتا، يقول عبد السلام وحسين إنهما أجريا مكالمات هاتفية مع السكان والأئمة وطلاب الجامعات وأئمة المساجد والمراكز المجتمعية الذين يشعرون بالخيانة، بدأ عبد السلام عريضته الخاصة عبر الإنترنت، داعياً المسلمين إلى التعهد بعدم التصويت لبايدن، وحتى يوم الاثنين، وقع عليه أكثر من 3700 شخص.

وقال حسين: “لم يتحد المسلمون في أمريكا قط حتى الآن”، "نشعر بالقنابل تسقط على منازلنا كما تسقط على غزة، ثم نشعر بثقل أمتنا التي تقف وراءها ونشعر بالعجز لأننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء حيال ذلك".

وأضاف: "تلك القوى توحدنا بطرق لم نفكر فيها من قبل". إلى جانب الدعاء لأهل غزة، سنمارس كل حق وكل قوة لدينا. ربما يكون صندوق الاقتراع أحد أهم الطرق التي يمكننا من خلالها إحداث تغيير، ليس لنا كمسلمين، وليس فقط للفلسطينيين، ولكن للأمة التي نحبها ونعيش فيها.

عندما أرسل البيت الأبيض ديلاوار سيد -نائب مدير إدارة الأعمال الصغيرة، وأرفع مسؤول أمريكي مسلم في إدارة بايدن- للتحدث في حفل تأبين لوديع الفيوم، الطفل الفلسطيني المسلم الذي قُتل في هجوم مزعوم جريمة الكراهية في إلينوي، أطلق الجمهور صيحات الاستهجان.

قالت نادية أحمد، عضو اللجنة الوطنية الديمقراطية وأستاذة القانون المقيمة في أورلاندو بولاية فلوريدا: كان ينبغي على بايدن أن يذهب إلى الجنازة.

كانت نادية أحمد من بين أكثر من عشرين من قادة الحزب الديمقراطي التقدمي الذين وقعوا على بيانهم الخاص الذي ردد فيه الدعوات لوقف إطلاق النار ودعوة البيت الأبيض لبذل المزيد من الجهد لتهدئة العنف. وقالت إن تقاعس البيت الأبيض يدفع الناخبين المسلمين والعرب إلى عدم المشاركة في الانتخابات بالكامل.