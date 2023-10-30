عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناخبون المسلمون والعرب ضد بايدن في هذه الولايات الحاسمة

صدى البلد

تحدثت صحيفة هافنتون بوست الأمريكية، مع الناخبين العرب والمسلمين بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

قال، حسن عبد السلام، أستاذ حقوق الإنسان في مينيابوليس، إنه يشعر بالقلق إزاء الرسائل  التي وجهها البيت الأبيض هذا الشهر بشأن الصراع. 

 

بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف في غزة، سارع الرئيس جو بايدن إلى إرسال التعازي على الأرواح الإسرائيلية التي فقدت، ولكن مع استمرار ارتفاع عدد القتلى في غزة، انتظر مسلمي وعرب الولايات المتحدة، أي ذكر علني للقتلى من سكان غزة، أو أخبار عن إجلاء الأميركيين المحاصرين في المنطقة، أو الدفع من أجل وقف إطلاق النار لكن إنتظارهم طال ولم يسمعوا شيئا واضحا. 

 

وفي نهاية المطاف، قرر العديد من المسلمين والعرب في الولايات المتحدة أنهم لن يصوتوا لصالح بايدن فحسب، بل سيشجع الناس في مجتمعاتهم على فعل الشيء نفسه.

 

قال الأستاذ عبد السلام في مينيابوليس لهافنتون بوست، ما يحدث هو خيانة، خيانة من شخص افترضناه قطع وعداً والتزاماً بالاستماع إلينا، على أقل تقدير.

 

الأستاذ عبد السلام هو واحد من عدد متزايد من الناخبين المسلمين والعرب الذين يقولون إنهم محبطون من الحزب الديمقراطي، ويتعهدون بعدم الإدلاء بأصواتهم لصالح بايدن في عام 2024. 

 

قال المنظمون المسلمون والعرب إنهم لن يدعمون إعادة انتخاب بايدن، ويقول البعض إنهم لن يصوتوا لأي ديمقراطي. ووقع المنظمون المسلمون وجماعات المناصرة على عرائض ورسائل مكتوبة وتوجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن رفضهم لاستراتيجية الرئيس تجاه إسرائيل.

 

يفكر بعض الناخبين المسلمين في التصويت لصالح الحزب الجمهوري أو لحزب ثالث. ويقول آخرون إنهم قد لا يصوتون على الإطلاق.

 

يوم الجمعة، عقد ائتلاف من المسلمين في ولاية مينيسوتا مؤتمرا صحفيا يوجه إنذارا للرئيس: إما أن يدعو إلى وقف إطلاق النار، أو خسارة أصوات المسلمين في الولاية. 

 

يستعد بايدن لزيارة مينيسوتا، وهي ولاية تضم نحو 50 ألف ناخب مسلم، يوم الأربعاء. يشكل الأمريكيون المسلمون ما يقرب من 1% من سكان الولايات المتحدة، لكن أعدادهم تنمو بسرعة ويتنافس كلا الحزبين بشكل متزايد على دعمهم.

 

قال جيلاني حسين، وهو منظم مجتمعي مقيم في مينيسوتا: الحزب الديمقراطي لم يشعر فعلياً بوطأة أصوات المسلمين، لقد أخذونا كأمر مسلم به. 

 

أعرب العديد من الموظفين المسلمين والعرب في الحكومة الفيدرالية عن خيبة أملهم في الإدارة، وقال البعض إنهم وزملاؤهم يشعرون بالصمت، وعدم القدرة على التعبير عن مخاوفهم السياسية.

 

وكثف البيت الأبيض اتصالاته مع الزعماء والجماعات الإسلامية والعرب خلال الأسبوع الماضي، وفي يوم الخميس، استضاف بايدن بهدوء اجتماعًا لعدد من الزعماء المسلمين، حيث أثار الحاضرون مخاوفهم بشأن افتقار الرئيس إلى التواصل مع المسلمين والعرب الأمريكيين في الداخل والتعاطف العام مع الفلسطينيين في غزة.

 

لكن العديد من المجموعات تقول إن محاولة البيت الأبيض إعادة إحياء الثقة مع العرب والمسلمين جاءت متأخرة للغاية، وأن تأمين أصواتهم، خاصة في الولايات المتأرجحة الرئيسية، سيكون معركة شاقة.

 

هناك ما يقرب من 200 ألف ناخب مسلم مسجل في ميشيجان، وهي ولاية حاسمة في انتخابات العام المقبل، وفي عام 2020، فاز بايدن بولاية ميشيجان بفارق ضئيل، حيث خرج المسلمون بأعداد كبيرة للتصويت له، ويشكل المسلمون أيضًا أعدادًا كبيرة من السكان في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا وجورجيا.

 

في مينيسوتا، يقول عبد السلام وحسين إنهما أجريا مكالمات هاتفية مع السكان والأئمة وطلاب الجامعات وأئمة المساجد والمراكز المجتمعية الذين يشعرون بالخيانة، بدأ عبد السلام عريضته الخاصة عبر الإنترنت، داعياً المسلمين إلى التعهد بعدم التصويت لبايدن، وحتى يوم الاثنين، وقع عليه أكثر من 3700 شخص.

 

وقال حسين: “لم يتحد المسلمون في أمريكا قط حتى الآن”، "نشعر بالقنابل تسقط على منازلنا كما تسقط على غزة، ثم نشعر بثقل أمتنا التي تقف وراءها ونشعر بالعجز لأننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء حيال ذلك".

 

وأضاف: "تلك القوى توحدنا بطرق لم نفكر فيها من قبل". إلى جانب الدعاء لأهل غزة، سنمارس كل حق وكل قوة لدينا. ربما يكون صندوق الاقتراع أحد أهم الطرق التي يمكننا من خلالها إحداث تغيير، ليس لنا كمسلمين، وليس فقط للفلسطينيين، ولكن للأمة التي نحبها ونعيش فيها.

 

عندما أرسل البيت الأبيض ديلاوار سيد -نائب مدير إدارة الأعمال الصغيرة، وأرفع مسؤول أمريكي مسلم في إدارة بايدن- للتحدث في حفل تأبين لوديع الفيوم، الطفل الفلسطيني المسلم الذي قُتل في هجوم مزعوم جريمة الكراهية في إلينوي، أطلق الجمهور صيحات الاستهجان.

 

قالت نادية أحمد، عضو اللجنة الوطنية الديمقراطية وأستاذة القانون المقيمة في أورلاندو بولاية فلوريدا: كان ينبغي على بايدن أن يذهب إلى الجنازة. 

 

كانت نادية أحمد من بين أكثر من عشرين من قادة الحزب الديمقراطي التقدمي الذين وقعوا على بيانهم الخاص الذي ردد فيه الدعوات لوقف إطلاق النار ودعوة البيت الأبيض لبذل المزيد من الجهد لتهدئة العنف. وقالت إن تقاعس البيت الأبيض يدفع الناخبين المسلمين والعرب إلى عدم المشاركة في الانتخابات بالكامل.

 

اصوات الناخبين العرب والمسلمين الولايات المتحدة الامريكية أحداث طوفان الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف

ترشيحاتنا

عودة مبروك عطية إلى الشاشات مجددا بعد الاعتزال.. اعرف السبب

إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

تحرك عاجل من البرلمان لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء

وزير الاتصالات الفلسطيني: إيلون ماسك تراجع عن توصيل الإنترنت في قطاع غزة

تكميم أفواه وفسخ عقود.. فضيحة داخل الملاعب الأوروبية ضد اللاعبين العرب والمسلمين

رابطة مصنعي السيارات: الحكومة أزالت كل العوائق في مبادرة الاستيراد من الخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ