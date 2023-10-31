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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين الخيام: قدمت أغاني عاطفية في بداياتي.. وشوف الدنيا كانت لأم كلثوم

صدى البلد

قالت  ياسمين الخيام ، ان نشأتها وتربيتها كانت محبة وعاشقة للأغاني الدينية والوطنية ، وهذا من داخلها ، مشيرة الي انها قدمت بعض الأغاني العاطفية  في بدايتها ومنها اغنية "يمكن " مع بليغ حمدي.

وأضافت خلال حلولها ضيفة في الجزء الثاني من برنامج واحد من الناس مع د. عمرو الليثي بقناة الحياة ، ان اغنية "شوف الدنيا " لحلمي بكر والمفروض كانت تقدمها وتشدو بها  كوكب الشرق ام كلثوم ولكنها رحلت وتوفاه الله ، واختصها الملحن الكبير حلمي بكر لتقدمها للجمهور ، مشيرة الي انها قدمت في بدايتها اغنية برضاك والقلب يعشق كل جميل لكوكب الشرق.

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وفي ختام الحلقة وجهت رسالة طيبة الي والدها الشيخ محمود خليل الحصري بمناسبة ذكراه ، وانها تعلمت منه الصبر والإخلاص وكل خلق طيب ومهما تفعل لا تستطيع ان تعطيه حقه وكان هو خادم للقرآن الكريم ، واصطفاه الله بان يكون أول جمع صوتي للقرآن بصوته، وأن يتعلم الملايين منه وأشرف أن أكون ابنته وكان محبا لله ولرسوله.

عن تجربة غنائها أشارت إلى أن الرسول صلي الله عليه وسلم اذن لسيدة بالغناء وبالتأكيد هذا يعني انه شئ طيب بما ان الكلمة تدعو إلى الخير واعمل الطيب، وهناك بعض الناس المتنطعة يتكلموا في هذا الأمر، وغناء المرأة ، مشيرة الي انها  غيرت اسمها من افراج الحصري  الي ياسمين الخيام ، وهذا الرجل العظيم عمر الخيام ودوره الهام ورسالته العظيمة،  وقدر الله ان ادخل هذا المجال وان يكون لي بصمة ورسالة ودور ، وعند مرحلة معينة اعتزلت ورجعت الي العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي.

الشيخ محمود خليل الشيخ محمود خليل الحصرى القلب يعشق كل جميل الملحن الكبير حلمي بكر

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