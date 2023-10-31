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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله جورج يكشف مهام منصبه الجديد في الزمالك

صدى البلد

قال عبد الله جورج مستشار مجلس إدارة نادى الزمالك إنه سعيد بمنصبه الجديد فى القلعة البيضاء مؤكداً أنه سعيد بالروح الموجودة بين أعضاء مجلس الإدارة لخدمة القلعة البيضاء.

أكد جورج خلال تصريحات تلفزيونية لملعب الشمس مع الإعلامى مجدى عبد الغنى أن المجلس الجديد لا يملك عصا سحرية ولكنه سيكون معاون لهم فى  شئ يطلبه مجلس إدارة القلعة البيضاء.

أكد جورج أنه سينقل خبراته لأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك للاستفادة منها لافتاً إلى أنه لن يتخلى عن خدمة القلعة البيضاء.

وكشف مستشار مجلس إدارة نادى الزمالك أنه يتمنى التوفيق لمجلس القلعة البيضاء فى الفترة القادمة.

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