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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد يومين من زفافها.. قصة وفاة عروس الشرقية الحزينة / فيديوجراف

وفاة عروس الشرقية
وفاة عروس الشرقية

وفاة عروس الشرقية  ..  لم يكن أحد يتوقع أن تنتهي حياة شيماء صابر شحاتة، الفتاة الشابة من قرية الصحافة في مدينة مشتول السوق، بعد مرور 48 ساعة فقط من زفافها. 

وفاة عروس الشرقية في حادثة اختناقها المأساوية في حمام منزلها جعلت الجميع يندبون فقدان هذه العروس الشابة.

بعد 48 ساعة من زفافها| تفاصيل وفاة عروس الشرقية.. حكاية قصة حزينة في مشتول السوق

 

البداية السعيدة


وفاة عروس الشرقية .. شيماء كانت تعيش أسعد أيام حياتها عندما تم زواجها بحبيب حياتها،.

 

وفاة عروس الشرقية .. وكانت تبتهج بدخولها مرحلة الزواج. كانت الفرحة تملأ قلبها وعيونها في يوم زفافها، والذي كان أمنية طويلة الأمد.

ولمتابعة المزيد حول سبب وفاة عروس الشرقية  شيماء صابر شحاتة .. تابع الفيديو جراف التالي

شيماء صابر شحاتة الفتاة الشابة قرية الصحافة مدينة مشتول السوق 48 ساعة فقط من زفافها

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