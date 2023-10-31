محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بمحطة قطارات الصعيد في بشتيل

أشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بما تم إنجازه بمشروع محطة قطارات الصعيد في بشتيل، وما ستمثله من نقلة نوعية هائلة في منظومة محطات السكك الحديدية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية لأعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات الصعيد، حيث أكد أن المشروع المقام على مساحة 239 ألف متر مربع، تقريبًا أي بما يعادل 57 فدانًا، يعد أحد المشروعات القومية والتنموية الكبيرة التي تقام على أرض الجيزة.

شملت جولة المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية والتوسعات في محور أحمد عرابي الجديد، وهو أحد المحاور الأربع المحيطة بالمحطة ضمن شبكة الطرق الضخمة التي تم إنشاؤها لربط حركة التنقل من وإلى محطة قطارات الصعيد ببشتيل.

وثمن محافظ الجيزة الدور الكبير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهودها المتميزة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية، وكذا المحاور المرورية التي تساهم في ربط الحركة المرورية باعتبارها شريان التنمية وقاطرة التقدم التي ستسهم في تسهيل حركة المواطنين وحل مشكلات التكدسات المرورية بالنقاط الساخنة.

وخلال الجولة، وجه محافظ الجيزة بطلاء عدد من العقارات والمنشآت الخدمية الواقعة بمحيط محطة قطارات بشتيل والمحاور المرورية الواقعة بجوارها لتتماشى مع النقلة الحضارية التي تشهدها المنطقة بالكامل، مؤكداً الالتزام بتوحيد الألوان لمراعاة المظهر الحضاري.

كما وجه المحافظ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بنقل مواقف السيارات العشوائية لتسهيل الحركة المرورية، خاصة مع توفير عدد من مواقف السرفيس الحضارية لتكون بديلاً للمواطنين.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، واللواء هشام عبد الصمد، قائد شرطة المرافق بالجيزة، والمهندسة هويدا عباس، مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل، ورمضان عمارة، رئيس حي المنيرة.

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