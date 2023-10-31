مجز.رة جديدة لقوات الاحتلال بمحيط المستشفى الإندونيسي

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها تخوض معركة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الصراع مع جيش الاحتلال في غزة.

فيما ذكرت مصادر ميدانية لوكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن شهداء وإصابات خطيرة في مج.زرة بحق المدنيين بمحيط المستشفى الاندونيسي شمالي قطاع غزة.

فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية 4 رشقات صاروخية مكثفة على الأقل تجاه "تل أبيب".

وقصفت كتائب القسام برشقات صاروخية متتالية من غزة تل أبيب وهرتسليا وكفار سابا ورعنانا.

كما عادت الكتائب وقصفت للمرة الثانية في نصف دقيقة برشقة صاروخية مكثفة "تل أبيب".

كما سمع انفجارات وسط فلسطين المحتلة، بعد إطلاق رشقات صاروخية من غزة وكذا في مستوطنة "كفار سابا" في الداخل المحتل، والقريبة من قلقيلية.

فيما دوت صافرات الإنذار في (جلجولية وكفار سابا وهود هشارون) بالداخل المحتل.