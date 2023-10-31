القومي لحقوق الإنسان يدين جريمة جباليا ويدعو لتحرك دولي عاجل لمحاسبة إسرائيل

أدان المجلس القومي لحقوق الانسان بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجزرة تجاه المواطنين العزل في مخيم جباليا وأسفرت عن وقوع المئات من الشهداء والجرحي من الأطفال والنساء وكبار السن .

وقال المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذا العمل الاجرامي يضاف الي ما تتعرض فلسطين المحتلة بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري والتي تمثل انتكاسة لكل مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقيم والاعراف الانسانية.

وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يجدد مطالبته بضرورة التكاتف الدولي وبذل كافة المساعي لوقف تلك الحرب التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، مشددا علي ضرورة القيام بإجراء تحقيق دولي شفاف حول الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب حتى الآن بحق المدنيين العزل.

ويدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان كافة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الدولية بإعلاء القيم الإنسانية والتضامن بكافة السبل والوسائل المتاحة من أجل حماية المدنيين والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك توفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات والوقود وخاصة في ظل تدهور أوضاع في الخدمات الصحية داخل القطاع خاصة المستشفيات التي بدأت تتوقف عن تقديم خدماتها.