الصين: القصف الإسرائيلي على غزة يتجاوز حدود الدفاع عن النفس

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي على غزة يتجاوز حدود الدفاع عن النفس.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت متحدثة باسم الخارجية الصينية إن بكين تدين جميع الأعمال التي تستهدف المدنيين وتعرضهم للخطر، لافتة إلى أن أرواح الفلسطينيين شأنها شأن أرواح الشعوب الأخرى يجب حمايتها.

وأضافت أن أكثر من 8000 فلسطيني استشهدوا في القصف على غزة وذلك يتجاوز حدود الدفاع عن النفس، داعية الأطراف المعنية للالتزام بالقانون الدولي وخاصة القانون الإنساني الدولي ووقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ مجزرة جديدة للحرب على قطاع غزة، حيث شن غارات شديدة العنف على مخيم جباليا، ما أسفر عن تسجيل 400 شهيد وجريح فلسطيني على الأقل جراء إلقاء جيش الاحتلال ستة قنابل، تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات ما يعني إلقاء 6000 كيلو جرام متفجرات.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن تدمير 40 منزلا في منطقة بلوك 6 في مخيم جباليا، المعروف بأنه الأكثر اكتظاظا في قطاع غزة.