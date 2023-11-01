صحف السعودية.. المملكة تدين القصف الإسرائيلي علي جباليا.. وجيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده

السعودية تُدين الاستهداف اللا إنساني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة

بوليفيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية الحرب في غزة

بعد اقتحامات خلفت 3 قتلى... القوات الإسرائيلية تبدأ الانسحاب من جنين



الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 جنود في عملية غزة البرية

اهتمت الصحف السعودية اليوم الاربعاء، بعدة أحداث عالمية ومحلية..

قالت صحيفة عكاظ أن المملكة العربية السعودية أدانت بأشد العبارات، الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر ، والذي تسبب في استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين.

وجاء بيان وزارة الخارجية السعودية على النحو التالي : "تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف اللا انساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء".

وأضافت وزارة الخارجية "وتعبر المملكة عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي بتاريخ (27) أكتوبر (2032م) والذي جاء بإجماع دولي واسع".

وأكمل بيان وزارة الخارجية "وتؤكد المملكة أن الأوضاع الإنسانية الخطيرة الناجمة عن التصعيد المستمر لا يمكن تبريرها مطلقاً، وأن حقن الدماء وحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية هي أولويات ملحة لا يمكن قبول أي تسويف أو تعطيل لها، وعدم الالتزام الفوري بها سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الاسرائيلي والمجتمع الدولي.



واضافت صحيفة الرياض إن الحكومة البوليفية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

وكان قد أعرب الرئيس البوليفي لويس ارسي، عن تضامنه وتضامن الشعب البوليفي مع شعب فلسطين، مؤكدا أنه لا يمكن السكوت والاستمرار بالسماح بمعاناة هذا الشعب، خاصة الأطفال الذين لهم الحق بالعيش بأمان وسلام.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الرئاسة بالعاصمة البوليفية لاباز، أمس الثلاثاء، سفير دولة فلسطين محمود العلواني.

وأكد الرئيس ارسي إدانته لجرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة، ودعمه للمبادرات الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية تماشيا مع القانون الدولي.



وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن أفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من جنين، التي اقتحمتها من عدة محاور.

وأضاف المركز عبر حسابه علي منصة “إكس” بارتفاع عدد قتلى الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين، شمال الضفة الغربية، إلى 3، في حين أصيب 4 آخرون.

كان قد استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال حزاما ناريا شرق خان يونس بمنطقتي الزنة والقرارة، واستهدفت منزلين في مناطق متفرقة، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 12 شهيدا وعشرات الجرحى، حسبما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعلنت مصادر طبية لـ “وفا” في غزة، عن بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيات بالقطاع، وذلك بسبب قرب نفاد الوقود.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 9 من جنوده جراء القتال في قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف بيان للجيش أن جنديين آخرين من المشاة أصيبا بجروح خطيرة أمس في غزة.

وبذلك يرتفع حصيلة القتلى المعلنين لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس الثلاثاء إلى 11 قتيلًا.

من جانبها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الـ 9 جنود الإسرائيليين قتلوا بصاروخ استهدف مدرعتهم في شمال غزة.

واستشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، استشهد الفلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس، علمًا أنه من ذوي الإعاقة.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص بجروح حرجة، حيث نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الأطباء عن استشهاده.