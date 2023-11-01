مقتل 3 جنود للاحتلال.. حماس تباغت قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في غزة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطنية “حماس”، اليوم الأربعاء، تدمير قوة راجلة إسرائيلية غرب معبر إيرز وقتل 3 جنود.

وقالت كتائب القسام، في بيان: "باغتنا قوة راجلة صهيونية غرب إيرز من خلف الخطوط وأجهزنا على 3 جنود من مسافة صفر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، تدمير 4 آليات إسرائيلية، والإجهاز على قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون بقطاع غزة.

وكان قائد ميداني في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قال إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها؛ بسبب المقاومة الشرسة.

وأوضح أن “قوات المقاومة فجرت آليات إسرائيلية عدة"، مضيفا: "مقاتلونا يشتبكون مع قوات الاحتلال في أكثر من محور”.

وأكد القائد الميداني في كتائب القسام، أن “عدد القتلى في صفوف جنود الاحتلال، أكبر مما يتم إعلانه”.