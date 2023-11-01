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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حملوا التطبيق الجديد|تنبيه عاجل لطلاب 2 و 3 ثانوي بشأن "التابلت والامتحانات"

تحديث تابلت طلاب
تحديث تابلت طلاب ثانوي

أعلنت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا لجميع طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024  بشأن التابلت  .

حيث قالت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تنبيه هام لطلاب الصف الثاني والثالث الثانوي .. ضرورة اتصال التابلت بالانترنت وتحديث النوكس وتثبيت تطبيق الامتحانات الجديد

وأضافت المدارس الثانوية : هناك تطبيقا جديدا سوف يظهر للطلاب خاص بالامتحانات اسمه any conncet

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد بالصور ، خطوات تثبيت تطبيق الامتحانات الجديد على التابلت لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي ، وفقا لما تم إعلانه على الصفحات الرسمية لطلاب المدارس .

تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية

وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم تسجيل بيانات أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك ، مع تسجيل الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس بشكل دقيق وكامل ، وأيضاً تسجيل بيانات المبنى المدرسي .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التربية والتعليم ، على ضرورة الانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد بإستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك ، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، مع إتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق.

وعلى جانب آخر .. كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً بوقف جميع أنواع التحويلات أو قبول أية طلبات خاصة بالتحويلات لصفوف المرحلة الثانوية (الأول و الثاني و الثالث الثانوي العام ).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها الصادرة لمديريات التربية والتعليم ، إنه فى حالة وجود حالات ملحة يتم إرسالها عن طريق المديرية فى كشف مجمع موضح به الأسباب ورأى المديرية ، على أن يكون معتمداً من مدير المديرية ، ثم يتم إرساله إلى الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات للعرض على اللجنة المختصة .

 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة حظر قبول أية تحويلات خارج هذا الإطار سواء طلبات فردية أو خلافه.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه من سيخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

شكاوى من طلاب اولى ثانوي بسبب التابلت

وقالت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي وائتلاف التعليم امن قومي ، إنها  تلقت العديد من المناشدات من طلاب الصف الأول الثانوي الموجودين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي وائتلاف التعليم امن قومي ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن استغاثات طلاب الصف الأول الثانوي ، جميعها تناشد وزيرالتربية والتعليم بإلغاء امتحانات شهر أكتوبر لهم نظرا لعدم استلام التابلت الذي من المفترض أن تسلمه الوزارة للطلاب بديلا عن الكتب الورقية العادية ، وبالتالي لا يملك الطلاب الآن لا تابلت ولا كتب للمذاكرة وهو ما يجعلهم غير جاهزين لدخول امتحانات شهر أكتوبر .

 


وأكدت أنها تتفق مع استغاثات طلاب الصف الأول الثانوي وتطالب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإستجابة لها ، لأن طلاب الصف الأول الثانوي يعانون من عدم وجود كتب مدرسية ولا تابلت إلى جانب أزمة تكدس الفصول وعجز المعلمين التي تؤدي لمشاكل في التحصيل المدرسي ، وقالت : كيف يكون هناك اختبارات شهرية دون توفير عوامل نجاح هذه الإختبارات ،  لا تابلت ولا كتب ولا شرح كافي بالفصول مع العجز الشديد بالمعلمين ؟

وأضافت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي وائتلاف التعليم امن قومي : إذا اعتمدت الوزارة على ان الطالب لديه الكتب الخارجية أو أنه يذهب إلى السناتر والدروس فهذا سيكون اقرار منها على شرعية هذه الوسائل ، وهو ما يتنافى مع التصريحات والبيانات الرسمية التي تؤكد بإستمرار تجريم الدروس الخصوصية وحث الطلاب على عدم الاعتماد على الكتب الخارجية  .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حققت انجازات ملحوظة ومتميزة فى تطوير التعليم، منها نظام التعليم الجديد والمناهج من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلى الإنجاز الكبير في ملف التطوير التكنولوجي حيث تم تأسيس بنية تكنولوجية في ٢٥٠٠ مدرسة ثانوية، كما يتسلم كل طالب عند دخوله المرحلة الثانوية تابلت مزود بمصادر تعلم، كما أن هناك منصات تعليمية تساعد الطلاب على التعلم، فضلًا عن القنوات الرقمية، والهوية الرقمية وتخصيص كود لكل طالب، كما أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تم تصحيحها إلكترونيًا.

تحديث تابلت طلاب ثانوي
تحديث تابلت طلاب ثانوي
تحديث تابلت طلاب ثانوي
تحديث تابلت طلاب ثانوي
تحديث تابلت طلاب ثانوي
تحديث تابلت طلاب ثانوي
تحديث تابلت طلاب ثانوي
تحديث تابلت طلاب ثانوي
تحديث تابلت طلاب ثانوي
تحديث تابلت طلاب ثانوي
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حملوا التطبيق الجديد|تنبيه عاجل لطلاب 2 و 3 ثانوي بشأن "التابلت والامتحانات"

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