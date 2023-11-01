السيد قنديل: جامعة حلوان مؤسسة تعليمية وبحثية متميزة وفقا لمعايير الجودة العالمية

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل و متطلبات العصر .

وذلك عن طريق دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي والعمل على ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية تحقيقا للتنمية .

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اهتمام الجامعة بالأبحاث التطبيقية، والتي ترتكز علي ابتكار مخرجات بحثية من شأنها دعم الصناعة المحلية .

ووقعت جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول المصري، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية، إلى جانب التعاون في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

ووقع البروتوكول عن جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وعن معهد بحوث البترول الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير المعهد، بحضور نواب رئيس جامعة حلوان وعدد من قيادات المؤسستين.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن التعاون مع معهد بحوث البترول سيسهم في تعزيز البحث العلمي بالجامعة واستحداث تخصصات بحثية جديدة ذات عائد اقتصادي واجتماعي.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تُعد مؤسسة علمية رائدة في مجالات التكنولوجيا والفنون، وتمتلك قدرات بحثية وتكنولوجية متميزة بالإضافة إلى كوادر بشرية مؤهلة علميًا وبحثيًا.

وأضاف أن جامعة حلوان تُعتبر مؤسسة تعليمية وبحثية متميزة وفقًا لمعايير الجودة العالمية في مجالي التربية والعلوم، حيث تسعى الجامعة باستمرار لتقديم برامج أكاديمية عالية الجودة تتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بهدف إعداد خريج متميز قادر على المنافسة والابتكار، وتلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في تطوره.

في حين أشار الدكتور محمود رمزي إلى أن التعاون مع جامعة حلوان سيوفر فرصاً للباحثين لتطبيق أبحاثهم واستثمار نتائجها عمليًا.

كما أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حرص قطاع الدراسات العليا لإتمام هذا البروتوكول الذي يركز على توفير فرص تدريبية وعملية للطلاب بكليات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بمراكز ومعامل معهد بحوث البترول، كما يهدف البروتوكول إلى دعم المشروعات الريادية الناشئة من خلال حاضنات جامعة حلوان، وتسويق الابتكارات والأبحاث التطبيقية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بكلية الاقتصاد المنزلى حيث استقبله الدكتور خالد القاضى عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

واجتمع رئيس الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بالكلية وأكد على أن كلية الاقتصاد المنزلي من الكليات العريقة والمتميزة وبها العديد من الوحدات الإنتاجية التي يمكن أن يكون لها مردود ايجابي على الكلية والجامعة.

وشدد " قنديل" على ضرورة استغلال إنتاج الطلاب وتسويقه وتدريب الطلاب لتكون منتجاتهم ملائمة لاحتياجات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على إقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأننا الآن نعيش عصر ريادة الأعمال، لذا يجب تهيئة الشباب ودعمهم وتحفيزهم لإطلاق الأفكار الجديدة، موضحا أن الجامعة بها عدد من الحاضنات التكنولوجية التي تتبنى مشروعات الطلاب من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما تفقد رئيس الجامعة كلية التربية الموسيقية، وكان فى استقباله الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وجاءت تلك الزيارة للاطلاع على سير العملية التعليمية بالكلية ومتابعة أعمال تطوير مبنى كلية التربية الموسيقية، حيث اطلع على التجهيزات الحديثة بالكلية ومدى توافقها مع احتياجات العملية التعليمية، وأكد على ضرورة تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في التعليم والبحث العلمي.

واستكمل رئيس الجامعة سلسلة جولاته بعمل جولة تفقدية لكلية التربية الفنية وكان فى استقباله الدكتور نبيل عبد السلام عميد الكلية، ووكلاء الكلية، واجتمع الدكتور السيد قنديل بأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام، مؤكدا ان جامعة حلوان هى الجامعة الأم للفنون وهذا يؤكد على هوية ورؤية الجامعة لكونها جامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات فريدة، وعقب الاجتماع تفقد رئيس الجامعة عدد من قاعات التدريس والمعامل وتحاور مع الطلاب حول متطلباتهم وأكد على تلبية جميع احتياجاتهم.

كما قام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بعمل جولة تفقدية لكلية الفنون الجميلة، وكان فى استقباله الدكتور عمرو سامى عميد الكلية، ووكلاء الكلية وخلال الجولة اطلع الدكتور "قنديل" على سير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية، كما تفقد جميع أقسام الكلية والمعامل وورش العمل الفنية' والوحدات الانتاجية ومكتبة الكلية، وعقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمناقشة سبل تطوير العملية التعليمية والبحثية وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتفعيل الشراكات الدولية وعمل برامج جديدة تواكب احتياجات المجتمع، بهدف إتاحة فرص تدريب عملية للطلاب وتوظيف الخريجين.

كما ناقش الاجتماع آليات تشجيع البحث العلمي وربطه باحتياجات سوق العمل والصناعة، وسبل الارتقاء بمستوى الأداء الفني.

وفي نهاية اللقاء، تفقد رئيس الجامعة المعرض الرئيسى بالكلية، ومعرض برنامج الرسوم المتحركة وايضا معرض التصميم الجرافيكي، كذلك معرض الدكتور فخرى العزازى والذى تناول المعالجة التشكيلية لديكور برامج التلفزيون الشبابية .

ورافق رئيس الجامعة خلال تفقده للكليات الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد ناصر امين عام الجامعة وهشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، فريدة محمد الأمناء المساعدين بالجامعة، و طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.