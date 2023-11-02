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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش الأخضر.. تناول هذا النوع من الشاي يوميا ينقص وزنك سريعا

شاي
شاي

شرب شاي الكركديه كل يوم يمكن أن يساعد في فقدان الوزن بشكل طبيعي، يحتوي هذا النبات على الأنثوسيانين والمركبات الفينولية والفلافونويد التي يمكن أن تساعد في تنظيم الجينات المشاركة في هضم الدهون، والتي يمكن أن تعزز التخلص من الدهون، تساعد هذه المواد أيضًا في التحكم في تضخم الخلايا الدهنية عن طريق تقليل حجم الخلايا الدهنية.

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ويحتوي كل كوب 200 مل من هذا العصير على 105 سعرة حرارية فقط، ويمكن تناوله على الإفطار أو كوجبة خفيفة بعد الظهر، على سبيل المثال.

ولكن يُمنع تناول شاي الكركديه للنساء الحوامل، والنساء أثناء الدورة الشهرية (لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض)، والأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، قد يسبب شاي الكركديه تغيرات هرمونية ويقلل الخصوبة، لذلك يمنع استخدامه للنساء اللاتي يحاولن الحمل
 

الكركدية شاي الكركديه الدهون الحوامل الخصوبة

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