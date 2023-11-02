أخبار التوك شو| تحذير عاجل من أحمد موسى وسر خلاف مبارك مع أمريكا.. و2000 طبيب متطوع لأجل مصابي غزة

شهدت أخبار التوك شو اليوم العديد من الملفات والقضايا الساخنة، لعل أزمة فلسطين، وتصعيد الوضع في قطاع غزة في الوقت الحالي، والمخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية كان هو الأبرز على الساحة في الوقت الحالي، وفيما يلي أبرز ما جاء:

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن بحرية الاحتلال تقصف بقوة الشريط الساحلي في قطاع غزة وتحليق جوي مكثف في سماء المحافظة الوسطى والجنوبية واستهداف عدد من المنازل.

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن هناك توغلا لآليات الاحتلال الإسرائيلي لمسافة 2 كيلو متر تقريبا من حدود مدينة غزة وحي الزيتون وتصدي المقاومة الفلسطينية.

قال العميد سمير راغب، خبير استراتيجي، إن أداء الجيش الإسرائيلي بائس منذ بداية العدوان، وهذا يظهر بشكل واضح أمام العالم.

موضحا أن الحرب لا تُقاس بعدد القتلى، لأن هذا الأمر كان في الجيل الأول من الحروب فقط لا غير، وإسرائيل ليس لديها هدف محدد مما يحدث في غزة، وبالتالي لا يعرفون الانتصار، ولكن بقاء المقاومة الفلسطينية انتصار في حد ذاته.

أكد الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية توثق الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فوري شامل بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الشلالدة، خلال تصريحات للقاهرة الإخبارية، إنه يجب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب طبقًا لاتفاقية جنيف، وكذلك أسلحة محرمة دوليا في عدوانها على الشعب الفلسطيني.

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، إن وفقا لمعلومات مؤكدة ألمانيا قدمت ورقة غير رسمية لبعض الدول الأوروبية تتحدث من خلالها عن وجود قوات دولية في غزة، من أجل الحفاظ على المدنيين وتدعيم السلام، وبين السطور إيجاد الأنفاق داخل غزة والتعامل مع حركة حماس، وتجفيف منابع تمويل حماس، وتم رفضها شكلا ومضمونا من فرنسا، وبلجيكا ولوكسمبرج وهولندا وإسبانيا، ووافقت عليها النمسا والتشيك، والمجر.

وأضاف "يوسف"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن الورقة لم تتحول إلى رسمية، وتم إغلاقها في هذا النطاق، إذ أنها كانت غير قابلة للتنفيذ، وكانت خطة شريرة، موضحا أن حماس هي منظمة إرهابية بالنسبة للدول الأوروبية، وفي حال تواجد قوات أوروبية في غزة ستكون في قوات مباشرة مع حماس وهو ما يهدد القوات الأوروبية.

أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء فتحت باب التسجيل للأطباء الراغبين في علاج جرحى أهالي غزة منذ اليوم الأول للعدوان.

وأوضح عبد الحي لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور والمذاع على قناة etc، أن عدد الأطباء وصل لألفي طبيب متطوع وتم تدريب معظهم منذ عشر أيام على العمل في مناطق الصراعات المسلحة والحروب، واتباع تعليمات السلامة والتعليمات الخاصة بالهلال الأحمر.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لا أحد يملي عليها قرارها، ولن يستطيع أحد أن يسيطر على الأراضي المصرية أو يتواجد على أراضيها بدون موافقتها، ولم توافق ولن توافق مهما حدث، وأي قائد مصري لهذه الدولة لن يوافق على مثل هذه الأمور.

لافتا أن أحمد أبو الغيط من خلال كتابه "شهادتي" وثق ما يحدث في غزة في الوقت الحالي، والذي يعد جزءا من مخطط إسرائيلي أمريكي.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك أيضا كان لديه خلاف كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نفس الأمر، وهو رغبة أمريكا في وضع قواعد عسكرية في الأراضي المصرية أو بالقرب منها.

وتابع موسى، أن الرئيس الراحل مبارك، تحدث معه بشكل شخصي في أحد الحوارات حول هذا الأمر، وأن أمريكا ترغب في وضع قواعد عسكرية على أراضي مصر، وهو ما تم رفضه بشكل قاطع من مصر.

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، عن أنه يضع ثلاث سيناريوهات لقطاع غزة ما بعد القضاء على حماس، وتلك السيناريوهات هدفها هي الجيش الإسرائيلي، موضحا أن المقترح الأول هو توفير السيطرة المؤقتة على قطاع غزة بدعم من إنجلترا وبريطانيا وفرنسا وغزة

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن المقترح الثاني هو نشر قوات حفظ السلام والمراقبين، وفي الوقت نفسه ترى إسرائيل أن الفكرة تستحق الدراسة.

كشف واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال “أبو يوسف”، في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتنفيذ حرب إبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه بناء على التكليفات لتقديم الدعم الصحي للأشقاء في غزة، تمكنت وزارة الصحة في استقبال مجموعات من المصابين من قطاع غزة، فضلا عن مجموعة من أصحاب الجنسيات الأجنبية، وذلك من خلال سيارات الإسعاف.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن ما كان مخطط وصوله وفقا للقائمة من وزارة الصحة الفلسطينية 81 مصابا، وحتى الآن، الحديث عن دخول ما يقرب من 46 مصابا، تم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء المختلفة، ووضعهم الصحي به إصابات حرب، خاصة أن الحالات المرسلة هي الحالات التي يصعب علاجها في قطاع غزة.