عبد المنعم السيد: المقاطعة إحدى أدوات التعبير عن غضب الشعوب..ولابد من استغلال الفرصة

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن المقاطعة إحدى أدوات الشعوب للتعبير عن الغضب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" نحن كشعوب عربية نستهلك كثيرة ويجب ان نستغل الفرصة في الاعتماد علي المنتجات المحلية.

وتابع،:" يجب ان نستغل الفرص وأن نوجد الصناعات المحلية ونعتمد عليه بشكل أساسي بحيث لا تكون المقاطعة لفترة مؤقتة ونعود لما كنا عليه من قبل.

وأكمل،:" الاعتمادات علي الصناعات المحلية سيساهم في توفير فرص عمل للشباب وستؤثر بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري.