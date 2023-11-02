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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو .. عبد الملك يكشف التفاصيل

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد يقوم بإراحة بعض اللاعبين مثل علي معلول ومروان عطية وأليو ديانج، مع الدفع ببعض العناصر مثل كريم الدبيس وكوكا، مشيرا إلى أنه من الوارد قيامه بمنح أنتوني موديست فرصة اللعب مجددا في اللقاء القادم أمام المقاولون العرب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الموافقة على رحيل محمد شريف كان قرار خاطئ، وكان مهمًا لطريقة لعب الأهلي بكل تأكيد، لابد من اغلاق كولر لصفحة البطولة، والتركيز على الدوري مع معالجة الأخطاء التي ظهرت في أداء الفريق".

وتطرق للحديث عن الزمالك، وقال: "لابد من فتح باب قيد اللاعبين وتدعيم الفريق خلال يناير المقبل، مع تجديد عقود بعض اللاعبين مثل فتوح وأوباما وشيكابالا ومحمد صبحي ومحمد عواد، والأخير هو الأهم بالنسبة للفريق الأبيض، وكذلك لا يفرق كثيرا رحيل محمد عبدالغني أو محمود علاء، يجب تدعيم خط الدفاع مع عودة الونش وهناك عناصر كثيرة في الخط الخلفي مثل حسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري".

وأضاف: "الأهم بالنسبة لتجديد العقود في الزمالك أحمد فتوح وأوباما، وأي لاعب آخر يمكن تعويضه، والزمالك في حاجة لضم لاعب خط وسط، وجناح أيمن، وحال عدم التدعيم فأن المنافسة على البطولات ستكون صعبة".

وزاد: "لابد أن يكون هناك تغيير فني يتمثل في ايجاد مدير فني جديد بدلا من خوان أوسوريو، وأيا كان المدرب الجديد لابد أن يتم العمل على هذا الملف، وكل يومين نفاجئ بسفر المدرب الكولومبي خارج مصر، وهذه أمور غير منطقية، إذا كان لديه ظروف معينة، فيجب توجيه الشكر له".

وأشار إلى أنه يتوقع التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة بدلا من أوسوريو، والأفضل عدم التعاقد مع مدرب مصري خلال الفترة الحالية، وكان طارق مصطفى هو المرشح الأبرز لكنه تولى تدريب البنك الأهلي مؤخرا.

وأتم: "أولويات مجلس الزمالك حاليا، فتح باب القيد وتجديد عقود اللاعبين المهمين، وصرف مستحقات اللاعبين في الفريق حاليا، والعمل على صفقات يناير من أجل المنافسة على بطولة الكونفدرالية".

أحمد عيد عبدالملك الأهلى المدير الفني للأهلي المقاولون العرب أنتوني موديست أوسوريو شيكابالا

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