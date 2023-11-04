لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

في عالم مليء بالأحداث الجارية والتطورات الدولية، تأتينا معلومات مثيرة حول زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ودوره في دعم الفلسطينيين في سياق النزاع بين إسرائيل وحركة حماس. هذه المعلومات تم نشرها بواسطة صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية واستنادًا إلى وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية.

دور كوريا الشمالية في دعم الفلسطينيين

وتظهر هذه المعلومات الأخيرة أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد أمر بدعم الفلسطينيين فيما يتعلق بالنزاع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس. وتعتمد هذه المعلومات على تقديرات ومعلومات من وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية.