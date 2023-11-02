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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس....وطرد عارضة أزياء بسبب فلسطين

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، والتي من أهمها:

بسبب غزة .. ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.01 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا إلى 80.90 دولار للبرميل.

بسبب صن داونز | ميدو يفتح النار على الأندية المصرية
أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بمجلس إدارة نادي صن داونز الجنوب أفريقي

بوليتيكو : إدارة بايدن تعتقد أن وقت نتنياهو قد انتهى
كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو لبايدن تعتقد أن إدارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لن تبقى في ظل الفشل الأمني الذي تواجهه إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي.

عبد المنعم السيد: المقاطعة إحدى أدوات التعبير عن غضب الشعوب..ولابد من استغلال الفرصة
وتابع،:" يجب ان نستغل الفرص وأن نوجد الصناعات المحلية ونعتمد عليه بشكل أساسي بحيث لا تكون المقاطعة لفترة مؤقتة ونعود لما كنا عليه من قبل.

رازع بالوظة .. إبراهيم فايق يهاجم حكم مباراة الأهلي وصن داونز
انتقد الإعلامي إبراهيم فايق، حكم مباراة  الأهلي وصن داونز بعد خروج المارد الأحمر من الدوري الإفريقي .

دفعت ثمن دعمها لفلسطين ..طرد عارضة الأزياء كاميلا ديتير من عملها

وأضاف لازاريني: "رسالتي الثابتة إلى جميع موظفينا، وإلى الناس في غزة: الأونروا باقية"، وذلك رغم سقوط نحو 70 من موظفي الوكالة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية، الليلة، حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بقصف مكثف وعنيف من الطائرات الحربية والدبابات، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية
معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أمر بدعم الفلسطينيين، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذكرت الصحيفة أن هذا التقرير جاء وفقا لوكالة الاستخبارات في الدولة الجارة، كوريا الجنوبية.

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

 

يهتم الملايين بالبحث عن المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء في مصر ، بعد إعلان الحكومة في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء عن إجراء تعديلات في مواعيد انقطاع الكهرباء.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس الموافق 2 نوفمبر، استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية الكثيفة صباحا التى تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ لذا يحب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة .

بوليتيكو : إدارة بايدن تعتقد أن وقت نتنياهو قد انتهى

كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن إدارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لن تبقى في ظل الفشل الأمني الذي تواجهه إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي.

 

البيت الأبيض: لن ننشر قوات حفظ سلام أمريكية في غزة.. ونبحث مع حلفائنا وضع القطاع بعد "الصراع".

 

 أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات حفظ سلام أمريكية على الأرض في غزة مستقبلا، بينما تبحث مع حلفائها وضع غزة في مرحلة ما بعد "الصراع".

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